Ταχύτερη διαχείριση ΚΑΔ και ΦΠΑ για επιχειρήσεις χάρη στην ψηφιοποίηση και αυτόματους ελέγχους myAADE

Η ψηφιοποίηση δίνει νέα πνοή στις διαδικασίες των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς πλέον μπορούν να αλλάζουν εύκολα τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και να προσαρμόζουν το καθεστώς ΦΠΑ τους μέσα από την πλατφόρμα myAADE, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, ουρές ή επισκέψεις στις ΔΟΥ. Η αλλαγή αυτή φέρνει μεγαλύτερη ταχύτητα και σιγουριά, αφού τα προηγούμενα χρόνια πολλές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν προβλήματα από λάθη στους ΚΑΔ, χάνοντας επιδοτήσεις, συμμετοχές σε δημόσιους διαγωνισμούς ή ακόμη και δυνατότητα τιμολόγησης.

Με τη νέα εφαρμογή, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά, με μερικά κλικ. Το σύστημα ελέγχει τη συμβατότητα του ΚΑΔ με το καθεστώς ΦΠΑ και προειδοποιεί για τυχόν ασυμβατότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές γίνονται με ασφάλεια και χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση υπαλλήλων ή η αναμονή εβδομάδων. Παράλληλα, η πλατφόρμα παρέχει σαφείς οδηγίες και ειδοποιήσεις, ώστε να αποφευχθούν λάθη που στο παρελθόν οδήγησαν σε πρόστιμα ή απώλεια επιδοτήσεων, όπως στις αποζημιώσεις COVID-19 ή σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Η διαδικασία καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, και μπορεί να εφαρμοστεί και σε υποκαταστήματα, αρκεί ο ΚΑΔ να υπάρχει ήδη στην έδρα. Έτσι, οι αλλαγές γίνονται ενοποιημένα, χωρίς να απαιτούνται πολλαπλές αιτήσεις, μειώνοντας την γραφειοκρατία και εξοικονομώντας χρόνο για τους επιχειρηματίες. Το σύστημα δίνει επίσης τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ, όπως το κανονικό, των μικρών επιχειρήσεων, των απαλλασσόμενων ή ειδικών καθεστώτων για πρακτορεία ταξιδιών, αγρότες ή πωλήσεις δημοπρασιών.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη αυτής της ψηφιοποίησης είναι η σαφής καθοδήγηση που παρέχεται στον χρήστη. Αν ο ΚΑΔ και το καθεστώς ΦΠΑ δεν ταιριάζουν, το σύστημα ενημερώνει άμεσα τον επιχειρηματία και δίνει οδηγίες για τη σωστή διόρθωση. Αν όλα είναι σωστά, η δήλωση ολοκληρώνεται αυτόματα, με ειδοποίηση στη θυρίδα μηνυμάτων του myAADE και μέσω email, χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας ή γνωριμιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν γρήγορα, χωρίς να καθυστερούν από γραφειοκρατικά εμπόδια, και να συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδότησης ή δημόσιους διαγωνισμούς με ασφάλεια.

Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης ένα ευρετήριο ΚΑΔ με πλήρη ονοματολογία για εύκολη και ακριβή αναζήτηση, περιορίζοντας τα λάθη που στο παρελθόν δημιουργούσαν προβλήματα και οικονομικές απώλειες. Οι ειδοποιήσεις και τα προειδοποιητικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη σε κάθε βήμα της διαδικασίας, ενώ η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ΦΠΑ για κάθε ΚΑΔ προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, ειδικά για επιχειρήσεις με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Συνολικά, η νέα ψηφιακή διαδικασία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα φορολογικά τους δεδομένα. Μειώνει την γραφειοκρατία, περιορίζει τα λάθη, εξοικονομεί χρόνο και παρέχει ασφάλεια, δίνοντας στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Με λίγα λόγια, η ψηφιοποίηση των ΚΑΔ και του ΦΠΑ δεν είναι απλώς ένα τεχνικό εργαλείο, αλλά ένα πραγματικό εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, που φέρνει περισσότερη ταχύτητα, διαφάνεια και ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών φορολογικών υποχρεώσεων.

