Μας… αγοράζουν Τούρκοι και Ισραηλινοί – Το διπλό «μπουμ» στη Χρυσή Βίζα και η κινέζικη υποχώρηση 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε «πρωταθλητές» του προγράμματος «χρυσή βίζα» αναδεικνύονται οι Τούρκοι επενδυτές, οι οποίοι έχουν αυξήσει κατακόρυφα την επενδυτική δραστηριότητά τους στην ελληνική αγορά ακινήτων την τελευταία διετία, ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρείται και με τους Ισραηλινούς, που αριθμητικά κινούνται μεν χαμηλότερα, αλλά υπήρξε σχεδόν διπλασιασμός των αιτήσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το πέρας του φετινού Ιουλίου οι αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή που είχαν χορηγηθεί σε Τούρκους ανέρχονταν σε 2.449, έναντι 970 πέρυσι, δηλαδή αύξηση 152%.
Η εκτόξευση οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες:
Μεγάλη αύξηση καταγράφεται και από το Ισραήλ. Οι άδειες μόνιμου επενδυτή έφτασαν τις 510 από 260 πέρυσι, λόγω της πολεμικής αναταραχής στη Γάζα και της γενικευμένης ανασφάλειας. Ισραηλινοί επενδυτές στρέφονται μαζικά στην Ελλάδα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, αγοράζοντας και ανακαινίζοντας κτίρια.
Σημαντική άνοδος παρατηρείται και στους επενδυτές από τις ΗΠΑ (+52%) με 518 άδειες, καθώς και από τη Βρετανία (+50,8%) με 706 άδειες. Αναμένεται περαιτέρω αύξηση, καθώς εκκρεμούν 11.887 αιτήσεις που θα αξιολογηθούν τους επόμενους μήνες. Ειδικά οι Αμερικανοί επενδυτές κινήθηκαν δυναμικά μετά τα μέσα του 2024, με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού να λειτουργεί καταλυτικά.
Αντίθετα, πιο συγκρατημένη είναι η αύξηση των Κινέζων επενδυτών, μόλις 14,7% – από 7.128 άδειες σε 8.179 τον φετινό Ιούλιο. Το μερίδιό τους υποχώρησε από το 56% στο 47,4%, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε αγγίξει το 60%.
Διαβάστε επίσης
Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»
ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε είναι η επόμενη πληρωμή
Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2020: Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.