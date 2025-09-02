search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μας… αγοράζουν Τούρκοι και Ισραηλινοί – Το διπλό «μπουμ» στη Χρυσή Βίζα και η κινέζικη υποχώρηση 

AKINITA-ENOIKIA-123

Σε «πρωταθλητές» του προγράμματος «χρυσή βίζα» αναδεικνύονται οι Τούρκοι επενδυτές, οι οποίοι έχουν αυξήσει κατακόρυφα την επενδυτική δραστηριότητά τους στην ελληνική αγορά ακινήτων την τελευταία διετία, ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρείται και με τους Ισραηλινούς, που αριθμητικά κινούνται μεν χαμηλότερα, αλλά υπήρξε σχεδόν διπλασιασμός των αιτήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το πέρας του φετινού Ιουλίου οι αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή που είχαν χορηγηθεί σε Τούρκους ανέρχονταν σε 2.449, έναντι 970 πέρυσι, δηλαδή αύξηση 152%.

Οι λόγοι της «τουρκικής ανόδου» ανόδου

Η εκτόξευση οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες:

  1. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα, που επιτάχυναν τη διαδικασία και ώθησαν τους αγοραστές να κινηθούν πριν αυξηθεί το ελάχιστο όριο επένδυσης στα 800.000 ευρώ σε Αττική, Θεσσαλονίκη και νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων.
  2. Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αν και τον Ιούλιο μειώθηκε στο 33,5% από 61,5% τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οι επενδυτές αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τα κεφάλαιά τους. Η αγορά ελληνικών ακινήτων προσφέρει όχι μόνο προοπτικές υπεραξίας αλλά και άμεση απόδοση, ενώ η άδεια διαμονής εξασφαλίζει ελεύθερη μετακίνηση στις χώρες Σένγκεν.

Άνοδος και από το Ισραήλ

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται και από το Ισραήλ. Οι άδειες μόνιμου επενδυτή έφτασαν τις 510 από 260 πέρυσι, λόγω της πολεμικής αναταραχής στη Γάζα και της γενικευμένης ανασφάλειας. Ισραηλινοί επενδυτές στρέφονται μαζικά στην Ελλάδα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, αγοράζοντας και ανακαινίζοντας κτίρια

ΗΠΑ και Βρετανία ανεβάζουν ταχύτητα

Σημαντική άνοδος παρατηρείται και στους επενδυτές από τις ΗΠΑ (+52%) με 518 άδειες, καθώς και από τη Βρετανία (+50,8%) με 706 άδειες. Αναμένεται περαιτέρω αύξηση, καθώς εκκρεμούν 11.887 αιτήσεις που θα αξιολογηθούν τους επόμενους μήνες. Ειδικά οι Αμερικανοί επενδυτές κινήθηκαν δυναμικά μετά τα μέσα του 2024, με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού να λειτουργεί καταλυτικά.

Η Κίνα σε υποχώρηση

Αντίθετα, πιο συγκρατημένη είναι η αύξηση των Κινέζων επενδυτών, μόλις 14,7% – από 7.128 άδειες σε 8.179 τον φετινό Ιούλιο. Το μερίδιό τους υποχώρησε από το 56% στο 47,4%, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε αγγίξει το 60%.

