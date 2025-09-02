Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2020: Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 θα λάβουν σύντομα ηλεκτρονική ειδοποίηση. Οι έλεγχοι βασίζονται σε διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, και όσοι εμφανίζονται με εκκρεμότητες θα ενημερωθούν από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Στο email που θα στείλει η Αρχή θα αναφέρεται η οφειλή, ενώ η επίσημη πράξη με τα πρόστιμα, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας, θα κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Υπάρχει, όμως, περιθώριο για διόρθωση: αν ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποδείξει ότι δεν έπρεπε να πληρώσει τα τέλη για το 2020, μπορεί να απαλλαγεί από το πρόστιμο. Αυτό μπορεί να συμβεί για περιπτώσεις όπως ακινησία του οχήματος, διαγραφή, κλοπή, χρήση στο εξωτερικό ή άλλες εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας myCAR, στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025. Από την 1η Οκτωβρίου, η πλατφόρμα ανοίγει και εμφανίζει τα οχήματα με οφειλές ανά ιδιοκτήτη. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet, και ο χρήστης μπορεί να δηλώσει αν το όχημα ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία ή απαλλασσόμενο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι δηλώσεις αυτές καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο και οι Φορολογικές Υπηρεσίες μπορούν να ενημερώσουν το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και να διορθώσουν τα στοιχεία. Για παράδειγμα, αν ένα όχημα κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για μεγάλο διάστημα, το σύστημα το τοποθετεί σε αναγκαστική ακινησία για τα αντίστοιχα έτη.

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ειδοποίηση ηλεκτρονικά, οι φορολογικές υπηρεσίες θα αποστείλουν τα στοιχεία στους αρμόδιους Δ.Ο.Υ. / ΚΕΦΟΔΕ, ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες με συστημένες επιστολές. Ακόμη και μετά την 31η Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή «Τα Αιτήματά μου» για να δηλώσουν τον λόγο μη οφειλής και να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους, χωρίς να σταματά η διαδικασία βεβαίωσης των τελών.

Επισημαίνεται ότι ακόμη και αν τα τέλη κυκλοφορίας έχουν ήδη βεβαιωθεί, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσκομίσει δικαιολογητικά και να ακυρωθεί η οφειλή ή το πρόστιμο, ανά περίπτωση. Τέλος, η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης που αφορά τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να προσβληθεί απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα του φορολογούμενου να υπερασπιστεί τη θέση του.

Με αυτή τη διαδικασία η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες πολλών ετών, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι η μη τήρηση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις. Οι φορολογούμενοι καλό είναι να ελέγξουν τα email τους, να χρησιμοποιήσουν εγκαίρως την πλατφόρμα myCAR και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις στο τέλος της χρονιάς.

