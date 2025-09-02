ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε είναι η επόμενη πληρωμή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έκλεισε προσωρινά το απόγευμα της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα Α21 για τις αιτήσεις των δικαιούχων του Επιδόματος Παιδιού.
Η εκκαθάριση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ενόψει πληρωμής της τέταρτης δόσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
Πιο αναλυτικά, οι επόμενες δόσεις του Επιδόματος Παιδιού για το 2025 θα καταβληθούν σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ τις παρακάτω ημερομηνίες:
Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.
Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.
Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
