ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

02.09.2025 08:10

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε είναι η επόμενη πληρωμή

02.09.2025 08:10
ΟΠΕΚΑ: Επίδομα έως 600 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια - Media

Έκλεισε προσωρινά το απόγευμα της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα Α21 για τις αιτήσεις των δικαιούχων του Επιδόματος Παιδιού.

Η εκκαθάριση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ενόψει πληρωμής της τέταρτης δόσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, οι επόμενες δόσεις του Επιδόματος Παιδιού για το 2025 θα καταβληθούν σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Η τέταρτη δόση του επιδόματος προβλέπεται να δοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Η πέμπτη δόση θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου.
  • Η έκτη δόση θα καταβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα (μεταξύ 19-24 Δεκεμβρίου)

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

