search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 12:42
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

02.09.2025 09:30

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

02.09.2025 09:30
ATM-machine

Οι τράπεζες στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι έχουν μια σταθερή «δεξιότητα»: να βρίσκουν διαρκώς τρόπους να αντικαθιστούν τα έσοδα που χάνουν από ρυθμίσεις ή περιορισμούς στις χρεώσεις. Μετά την παρέμβαση της Πολιτείας, που ανέκοψε υπερβολικές προμήθειες σε αναλήψεις από ΑΤΜ και σε καθημερινές συναλλαγές, το τραπεζικό σύστημα δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Αντίθετα, επανέρχεται δυναμικά επιβάλλοντας νέες χρεώσεις εκεί που πονά περισσότερο: στην τήρηση λογαριασμών.

Η μετατόπιση από τα ΑΤΜ στα πακέτα

Μέχρι πέρυσι, οι καταναλωτές πλήρωναν σημαντικά ποσά για βασικές συναλλαγές – από απλά εμβάσματα έως πληρωμές λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις του Ιανουαρίου 2025 μείωσαν ή μηδένισαν μεγάλο μέρος αυτών των χρεώσεων:

  • καταργήθηκαν οι προμήθειες στις αναλήψεις από ΑΤΜ άλλης τράπεζας,
  • μειώθηκαν δραστικά τα κόστη στα εμβάσματα,
  • απαγορεύτηκαν χρεώσεις σε πάγιες εντολές και πληρωμές μέσω e-banking/m-banking,
  • τέθηκαν όρια σε χρεώσεις IRIS και προπληρωμένων καρτών.

Για τους πολίτες αυτό σήμαινε ουσιαστική ανακούφιση. Για τις τράπεζες, όμως, σήμαινε πτώση εσόδων σε έναν από τους πιο σίγουρους «πυλώνες» τους: τις προμήθειες. Στα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, τα έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες μειώθηκαν αισθητά. Και έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση νέων ισοδύναμων.

Το αποτέλεσμα είναι σαφές: οι τράπεζες «μεταμφιέζουν» τις χαμένες προμήθειες συναλλαγών σε συνδρομές για τη διατήρηση λογαριασμού. Δεν πληρώνει πια ο πελάτης μόνο όταν κάνει πράξη· πληρώνει σταθερά κάθε μήνα, απλώς για να έχει ανοιχτό λογαριασμό.

Τα πακέτα στην πράξη

Οι συστημικές τράπεζες έχουν ήδη βάλει μπροστά τα νέα πακέτα, με ονόματα που παραπέμπουν σε «προνόμια» και «οφέλη»:

  • Alpha Bank – myAlpha Benefit: Ξεκινά από 0,8 ευρώ τον μήνα και φτάνει τα 5 ευρώ για πιο διευρυμένες εκδόσεις. Περιλαμβάνει δωρεάν συναλλαγές και απαλλαγή από ετήσιες χρεώσεις καρτών.
  • Eurobank – My Advantage Banking: Από 0,6 έως 10 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το εύρος των παροχών. Στην πράξη, η ένταξη σε κάποιο πακέτο συχνά θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση λογαριασμού πληρωμών.
  • Εθνική Τράπεζα – Λογαριασμός Προνομίων: Στα 0,8 ευρώ τον μήνα, δίνει έως 50 δωρεάν εμβάσματα και πληρωμές καρτών, απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών και δωρεάν φόρτιση προπληρωμένων.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνδρομή μπορεί να μηδενιστεί για όσους έχουν μισθοδοσία ή σύνταξη στην τράπεζα ή διατηρούν υψηλά υπόλοιπα. Αυτό όμως αφήνει εκτός την πλειοψηφία: χαμηλόμισθους, συνταξιούχους και μικρούς επαγγελματίες, που δεν έχουν τέτοια περιθώρια. Για αυτούς, η προμήθεια είναι δεδομένη.

Η νέα «κανονικότητα»

Η εικόνα για τον καταναλωτή είναι αντιφατική. Από τη μια, βλέπει το κόστος ανά συναλλαγή να εξαφανίζεται ή να περιορίζεται σημαντικά. Από την άλλη, το τραπεζικό σύστημα φέρνει πίσω την επιβάρυνση από την πίσω πόρτα, με πάγια συνδρομή. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τελικά παρόμοιο ή ακόμη και βαρύτερο, αν συγκριθεί σε ετήσια βάση.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν η στρατηγική αυτή ακυρώνει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Όταν ο πολίτης καλείται να πληρώνει σταθερά για την κατοχή λογαριασμού, η «ανακούφιση» στις συναλλαγές χάνει μεγάλο μέρος από την αξία της.

Το 2025 ίσως μείνει στην ιστορία ως χρονιά που οι προμήθειες στις τραπεζικές συναλλαγές περιορίστηκαν θεσμικά. Αλλά θα καταγραφεί επίσης και ως χρονιά που οι τράπεζες μετέφεραν το βάρος σε ένα νέο πεδίο: τις προμήθειες τήρησης λογαριασμού. Με αυτό τον τρόπο, δεν εγκατέλειψαν τα έσοδα – απλώς τα «μετέφεραν» με διαφορετικό όνομα και πιο σίγουρη μορφή.

Ο «λογαριασμός» παραμένει σταθερά στον καταναλωτή. Μόνο που τώρα δεν έρχεται κάθε φορά που κάνει μια πράξη· έρχεται κάθε μήνα, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποίησε ή όχι τις τραπεζικές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Κάθε οικογένεια μετρά νεκρούς και τραυματίες- Τι προκάλεσε τη φονική δόνηση

Επαφές με Ρωσία φέρεται να ομολόγησε ο ύποπτος για τη δολοφονία Παρούμπι – Ποιος ήταν ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής – Η σφαγή στην Οδησσό και ο «δημοκράτης Χίτλερ»

Ο Πούτιν προτείνει στα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης να εκδώσουν κοινά ομόλογα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Public-klimatistika
ADVERTORIAL

Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

HilaryDuff
MEDIA

«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με τη Hilary Duff

Pablo larain_1147x604 DT 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Οι Πέμπτες του Σεπτεμβρίου αναδεικνύουν τις επιδραστικές γυναίκες του 20ου αιώνα, Mαρία Κάλλας, Νταϊάνα, Τζάκι Κένεντι, με το special αφιέρωμα στην τριλογία του Pablo Larraín!

troxaio_evia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στα Ψαχνά (photos)

axiotissa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταβέρνα Αξιώτισσα: Προχωρά σε νομικές κινήσεις για τις συκοφαντίες – Στο «στόχαστρο» υπουργοί και η καθηγήτρια με την ακραία ανάρτηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 12:41
Public-klimatistika
ADVERTORIAL

Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

HilaryDuff
MEDIA

«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με τη Hilary Duff

Pablo larain_1147x604 DT 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Οι Πέμπτες του Σεπτεμβρίου αναδεικνύουν τις επιδραστικές γυναίκες του 20ου αιώνα, Mαρία Κάλλας, Νταϊάνα, Τζάκι Κένεντι, με το special αφιέρωμα στην τριλογία του Pablo Larraín!

1 / 3