Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Στα ύψη το κόστος των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά

Σε καταγραφή των τιμών των σχολικών ειδών στις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης, προχώρησε με αφορμή την έναρξη της επερχόμενης νέας εκπαιδευτικής περιόδου, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Όπως αναφέρει: «Σε πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά, σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Ακολουθεί ο πίνακας με τις αυξήσεις των σχολικών ειδών που δημοσιοποίησε η ΕΕΚΕ:

ΠΡΟΪΟΝ 2024 2025 ΑΥΞΗΣΗ Μολύβια ζωγραφικής 12τεμ 2,37€ 2,85€ 20,25% Αυτοκόλλητες σημειώσεις 1,19€ 1,34€ 12,61% Τετράδιο σπιράλ 17X24 2Θ 1,36€ 1,64€ 20,59% Τετράδιο σπιράλ A4 2Θ 2,36€ 2,55€ 8,05% Κόλλα stick 2X22γρ 2,01€ 2,40€ 19,40% Κόλλα 4X10γρ 2,60€ 3,07€ 18,08% Μολύβι Μηχανικό 4,79€ 4,99€ 4,18% Μαρκαδόροι Με Κασετίνα 25τεμ. 21,90€ 22,90€ 4,57% Χάρακας 20cm 0,25€ 0,36€ 44,00% Μολύβια 5τεμ 0,99€ 1,49€ 50,51% Μαρκαδόροι λεπτοί πλενόμενοι 12τεμ 1,29€ 1,99€ 54,26% Στυλό 4 Τεμ 0,99€ 1,29€ 30,30% Σετ Ξύστρα & Γόμα 0,79€ 0,99€ 25,32% Διαβήτης με μολύβι 0,99€ 1,49€ 50,51% Γεωμετρικά σχήματα 4τεμ 0,89€ 0,99€ 11,24% Μαρκαδόροι 12τεμ 1,65€ 1,89€ 14,55% Στυλό μικτά 4τεμ 1,07€ 1,12€ 4,67% Ξύστρα μίνι 0,74€ 0,93€ 25,68% Αυτοκόλλητες σημειώσεις κύβος 4,93€ 5,12€ 3,85% Χάρακας 0,95€ 1,35€ 42,11%

