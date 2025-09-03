search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

03.09.2025 10:44

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Στα ύψη το κόστος των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά

Σε καταγραφή των τιμών των σχολικών ειδών στις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης, προχώρησε με αφορμή την έναρξη της επερχόμενης νέας εκπαιδευτικής περιόδου, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Όπως αναφέρει: «Σε πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά, σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Ακολουθεί ο πίνακας με τις αυξήσεις των σχολικών ειδών που δημοσιοποίησε η ΕΕΚΕ:

ΠΡΟΪΟΝ20242025ΑΥΞΗΣΗ
Μολύβια ζωγραφικής 12τεμ2,37€2,85€20,25%
Αυτοκόλλητες σημειώσεις1,19€1,34€12,61%
Τετράδιο σπιράλ 17X24 2Θ1,36€1,64€20,59%
Τετράδιο σπιράλ A4 2Θ2,36€2,55€8,05%
Κόλλα stick 2X22γρ2,01€2,40€19,40%
Κόλλα 4X10γρ2,60€3,07€18,08%
Μολύβι Μηχανικό4,79€4,99€4,18%
Μαρκαδόροι Με Κασετίνα 25τεμ.21,90€22,90€4,57%
Χάρακας 20cm0,25€0,36€44,00%
Μολύβια 5τεμ0,99€1,49€50,51%
Μαρκαδόροι λεπτοί πλενόμενοι 12τεμ1,29€1,99€54,26%
Στυλό 4 Τεμ0,99€1,29€30,30%
Σετ Ξύστρα & Γόμα0,79€0,99€25,32%
Διαβήτης με μολύβι0,99€1,49€50,51%
Γεωμετρικά σχήματα  4τεμ0,89€0,99€11,24%
Μαρκαδόροι 12τεμ1,65€1,89€14,55%
Στυλό μικτά 4τεμ1,07€1,12€4,67%
Ξύστρα μίνι0,74€0,93€25,68%
Αυτοκόλλητες σημειώσεις κύβος4,93€5,12€3,85%
Χάρακας0,95€1,35€42,11%

