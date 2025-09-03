search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 07:31
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

03.09.2025 06:45

Απογοήτευση του εμπορικού κόσμου, με τον χαμηλό τζίρο στις εκπτώσεις – Το 60% των καταστημάτων είχαν τις χειρότερες πωλήσεις

03.09.2025 06:45
ekptwseis

Μια ακόμη κατάρρευση κατά 20% σημείωσε ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη διάρκεια των καλοκαιρινών εκπτώσεων.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνου Τσαγγάρη, εκτός από την κατακρήμνιση του τζίρου, κατακόρυφα αυξήθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα την τελευταία τριετία, από 26% έως και 50%, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στους επιχειρηματίες.
«Αν δεν δράσει η κυβέρνηση, το 50% των μικρομεσαίων θα κλείσει σε τρία χρόνια», τονίζει , ζητώντας αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των εκπτώσεων.

Οι Έλληνες καταναλωτές επισημαίνουν οι εμπορικοί σύλλογοι, επέλεξαν φέτος στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, αντί για καταναλωτικά προϊόντα, να… αγοράσουν διακοπές. Συγκεκριμένα στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα αδείας ύψους 1,6 δισ. ευρώ στη πλειονότητα του πήγε σε εισιτήρια και διαμονή σε παραθεριστικούς προορισμούς.

Άλλωστε , φέτος παρατηρήθηκε εντονότερα η μετατόπιση του τζίρου και ανακατανομή της θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δις ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες σε ποσοστό ανάλογο της μείωσης που κατέγραψε η λιανική στην ένδυση-υπόδηση, τα είδη σπιτιού, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, και άλλα εποχικά καταναλωτικά αγαθά.

Σε ότι τώρα αφορά τις προσδοκίες για το επόμενο διάστημα αυτές είναι χαμηλές, καθώς οι ολιγοήμερες προσφορές στις αρχές Σεπτεμβρίου δεν θα ανατρέψουν την αρνητική εικόνα στην αγορά.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Β. Κορκίδης, σημειώνει ακόμη πως «οι φετινές εκπτώσεις ανέδειξαν το έλλειμμα στο διαθέσιμο εισόδημα, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, τις λιγότερες αυθόρμητες αγορές και τη πτώση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, που άλλωστε υπολείπεται κατά -19% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και τη μετατόπιση του τζίρου και ανακατανομή της θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δις ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες.

Μάλιστα , οι προσδοκίες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 9 μηνών. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση για τους προσεχείς 12 μήνες δείχνει αβεβαιότητα με σχεδόν το 60% των νοικοκυριών να φοβάται ελαφρά ή αισθητή δυσκολία, δηλαδή μια εκτίμηση, που εκτός από τις τρέχουσες θα επηρεάσει και τις μελλοντικές αγορές τους.

Παράλληλα και συμφωνα με την ΕΣΕΕ έξι στις 10 (το 59%) επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόλις 1 στις 10, κυρίως πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κατέγραψαν θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας που παρουσίασε πρόσφατα το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε πως «τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων έρχονται να συμπληρώσουν το αρνητικό “σερί” της αγοράς από την αρχή του χρόνου. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση πωλήσεων, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αδυναμία τους να ανακάμψουν. Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς -χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις- χάθηκαν για τον κλάδο. Αυτό που μένει, εκτός από τον ισχνό τζίρο, είναι η ανησυχία χιλιάδων μικρομεσαίων και πολύ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις, στηρίζοντας ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που κρατούν ζωντανή την αγορά και την απασχόληση. Και, επιπλέον, ήρθε η ώρα να επαναξιολογήσουμε τον θεσμό των εκπτώσεων ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις και καταναλωτές».

Διαβάστε επίσης

Μας… αγοράζουν Τούρκοι και Ισραηλινοί – Το διπλό «μπουμ» στη Χρυσή Βίζα και η κινέζικη υποχώρηση 

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε είναι η επόμενη πληρωμή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
school new
ΚΟΣΜΟΣ

UNICEF: Έξι εκατομμύρια παιδιά απειλούνται με αποκλεισμό από την εκπαίδευση ως το 2026

ASTYNOMIA-PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

turkey seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα στέλνει επιπλέον βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό

oukrania polemos 8887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

tzoulian-xatziou_1302_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η γενιά που δεν θα συμβιβαστεί με την μετριότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

katerina-stikoydi-new
MEDIA

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 07:31
school new
ΚΟΣΜΟΣ

UNICEF: Έξι εκατομμύρια παιδιά απειλούνται με αποκλεισμό από την εκπαίδευση ως το 2026

ASTYNOMIA-PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

turkey seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα στέλνει επιπλέον βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό

1 / 3