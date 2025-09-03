Απογοήτευση του εμπορικού κόσμου, με τον χαμηλό τζίρο στις εκπτώσεις – Το 60% των καταστημάτων είχαν τις χειρότερες πωλήσεις

Μια ακόμη κατάρρευση κατά 20% σημείωσε ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη διάρκεια των καλοκαιρινών εκπτώσεων.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνου Τσαγγάρη, εκτός από την κατακρήμνιση του τζίρου, κατακόρυφα αυξήθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα την τελευταία τριετία, από 26% έως και 50%, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στους επιχειρηματίες.

«Αν δεν δράσει η κυβέρνηση, το 50% των μικρομεσαίων θα κλείσει σε τρία χρόνια», τονίζει , ζητώντας αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των εκπτώσεων.

Οι Έλληνες καταναλωτές επισημαίνουν οι εμπορικοί σύλλογοι, επέλεξαν φέτος στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, αντί για καταναλωτικά προϊόντα, να… αγοράσουν διακοπές. Συγκεκριμένα στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα αδείας ύψους 1,6 δισ. ευρώ στη πλειονότητα του πήγε σε εισιτήρια και διαμονή σε παραθεριστικούς προορισμούς.

Άλλωστε , φέτος παρατηρήθηκε εντονότερα η μετατόπιση του τζίρου και ανακατανομή της θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δις ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες σε ποσοστό ανάλογο της μείωσης που κατέγραψε η λιανική στην ένδυση-υπόδηση, τα είδη σπιτιού, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, και άλλα εποχικά καταναλωτικά αγαθά.

Σε ότι τώρα αφορά τις προσδοκίες για το επόμενο διάστημα αυτές είναι χαμηλές, καθώς οι ολιγοήμερες προσφορές στις αρχές Σεπτεμβρίου δεν θα ανατρέψουν την αρνητική εικόνα στην αγορά.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Β. Κορκίδης, σημειώνει ακόμη πως «οι φετινές εκπτώσεις ανέδειξαν το έλλειμμα στο διαθέσιμο εισόδημα, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, τις λιγότερες αυθόρμητες αγορές και τη πτώση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, που άλλωστε υπολείπεται κατά -19% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και τη μετατόπιση του τζίρου και ανακατανομή της θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δις ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες.

Μάλιστα , οι προσδοκίες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 9 μηνών. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση για τους προσεχείς 12 μήνες δείχνει αβεβαιότητα με σχεδόν το 60% των νοικοκυριών να φοβάται ελαφρά ή αισθητή δυσκολία, δηλαδή μια εκτίμηση, που εκτός από τις τρέχουσες θα επηρεάσει και τις μελλοντικές αγορές τους.

Παράλληλα και συμφωνα με την ΕΣΕΕ έξι στις 10 (το 59%) επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόλις 1 στις 10, κυρίως πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κατέγραψαν θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας που παρουσίασε πρόσφατα το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε πως «τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων έρχονται να συμπληρώσουν το αρνητικό “σερί” της αγοράς από την αρχή του χρόνου. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση πωλήσεων, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αδυναμία τους να ανακάμψουν. Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς -χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις- χάθηκαν για τον κλάδο. Αυτό που μένει, εκτός από τον ισχνό τζίρο, είναι η ανησυχία χιλιάδων μικρομεσαίων και πολύ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις, στηρίζοντας ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που κρατούν ζωντανή την αγορά και την απασχόληση. Και, επιπλέον, ήρθε η ώρα να επαναξιολογήσουμε τον θεσμό των εκπτώσεων ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις και καταναλωτές».

