Η Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews, εξέφρασε την άποψη πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι ο μόνος «δρόμος» για τους μαθητές.

Με αφορμή την διπλή τραγωδία στην Ηλιούπολη, απηύθυνε έκκληση προς τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αφού σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία έχει «τετραπλασιαστεί» σε συμμετοχή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αν και όπως παραδέχθηκε «δεν επαρκούν ακόμη για όλα τα σχολεία».

«Οι Πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή»

Αναφερόμενη στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε σε ψυχραιμία και αποφόρτιση, σημειώνοντας ότι η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντική, αλλά όχι «η μοναδική διαδρομή».

«Υπάρχουν πολλοί δρόμοι μετά το σχολείο», είπε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για το Εθνικό Απολυτήριο και την αναμόρφωση του Λυκείου, η Υπουργός σημείωσε ότι έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως μοναδικού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να προκύψει μέσα από θεσμικό διάλογο, χωρίς αιφνιδιασμούς και με εξασφαλισμένη αξιοπιστία του συστήματος.

Αναφέρθηκε επίσης στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο όπως είπε ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και θα ενισχυθεί περαιτέρω η ψηφιακή υποστήριξη των μαθητών.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης – Ανδρουλάκης: Πώς ξέσπασε ο πόλεμος του «πόθεν έσχες», σκληρό ροκ ως τις εκλογές

Ξεσπάθωσε ο Ανδρουλάκης για το ακίνητο: «Ψεύτης και συκοφάντης» ο Γεωργιάδης, «μούφα» ο δημοσιογράφος που ανακίνησε την υπόθεση

Ελληνοτουρκικά: Η «Γαλάζια Πατρίδα» φέρνει «φουρτούνα» στα «ήρεμα νέρα»