search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 13:53

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που συνελήφθη – Αρνήθηκε τον ρόλο του πληροφοριοδότη (videos)

04.09.2025 13:53
mafia_kritis_new

Ελεύθερος, με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε μετά την απολογία του, την Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Χανίων, ο αστυνομικός του Ρεθύμνου που συνελήφθη για την υπόθεση του μαφιόζικου κυκλώματος στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ίδιος φέρεται να αρνείται με σθένος τα όσα του αποδίδονται και ειδικότερα ότι υποβοηθούσε κατά κάποιο τρόπο την οργάνωση με πληροφορίες που έδινε σε συγκεκριμένο μέλος του κυκλώματος, με το οποίο είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και δια ζώσης συναντήσεις.

Ο ένστολος φέρεται να έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για τις επίμαχες επαφές και επικοινωνίες.

Για την περίπτωση του πάντως, συνάδελφοι του στο Ρέθυμνο εμφανίζονταν να τον στηρίζουν εξαρχής, υποστηρίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που δώσει υπηρεσιακώς θετικά δείγματα γραφής.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 9 το πρωί μεταφέρθηκαν στην εισαγγελία Χανίων οι πρώτοι 10 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση, ενώ οι υπόλοιποι 7 αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή αργότερα μέσα στην ημέρα.

Στα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων με κάποιους να φωνάζουν «σε αγαπώ» με ορισμένους εκ των κατηγορουμένων να τους χαιρετούν κατά τη μεταγωγή τους.

Διαβάστε επίσης:

Η δράση της μαφίας των καυσίμων – Σφραγίστηκαν βενζινάδικα σε Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 38 καταστήματα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino astynomia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά

MG_MGS5_EV_Electric_2025-12
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό!

fotia_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:20
Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino astynomia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά

1 / 3