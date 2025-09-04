Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που συνελήφθη – Αρνήθηκε τον ρόλο του πληροφοριοδότη (videos)

Ελεύθερος, με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε μετά την απολογία του, την Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Χανίων, ο αστυνομικός του Ρεθύμνου που συνελήφθη για την υπόθεση του μαφιόζικου κυκλώματος στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ίδιος φέρεται να αρνείται με σθένος τα όσα του αποδίδονται και ειδικότερα ότι υποβοηθούσε κατά κάποιο τρόπο την οργάνωση με πληροφορίες που έδινε σε συγκεκριμένο μέλος του κυκλώματος, με το οποίο είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και δια ζώσης συναντήσεις.

Ο ένστολος φέρεται να έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για τις επίμαχες επαφές και επικοινωνίες.

Για την περίπτωση του πάντως, συνάδελφοι του στο Ρέθυμνο εμφανίζονταν να τον στηρίζουν εξαρχής, υποστηρίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που δώσει υπηρεσιακώς θετικά δείγματα γραφής.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 9 το πρωί μεταφέρθηκαν στην εισαγγελία Χανίων οι πρώτοι 10 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση, ενώ οι υπόλοιποι 7 αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή αργότερα μέσα στην ημέρα.

Στα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων με κάποιους να φωνάζουν «σε αγαπώ» με ορισμένους εκ των κατηγορουμένων να τους χαιρετούν κατά τη μεταγωγή τους.

