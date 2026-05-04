Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2026, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της άνω διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Βαρυμπόμπης (23,225ο χλμ.) θα ισχύουν αμφίπλευρα οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ

Φάση Α1: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 22,5ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και αριστερή λωρίδα.

Φάση Α2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 22,5ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και δεξιά λωρίδα.

Φάση Α3: Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας από το 22ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι φάσεις Α1 και Α2 θα ξεκινήσουν 5/5 και θα ολοκληρωθούν 27/6, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 23:00 έως τις 06:00.

H φάση Α3 θα ξεκινήσει αντίστοιχα 5/5 και θα ολοκληρωθεί 27/6, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Πέμπτη από τις 23:00 έως τις 06:00.

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

Φάση B1: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 24ο χλμ. έως και το 23,1ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και αριστερή λωρίδα.

Φάση B2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 24ο χλμ. έως το 23,1ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και δεξιά λωρίδα.

Φάση B3: Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας από το 25,5ο χλμ. έως και το 23,1ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι παραπάνω φάσεις (Β1-Β2-Β3) θα ξεκινήσουν 5/5 και θα ολοκληρωθούν 27/6, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 20:00 έως και 07:00.

Τέλος, το χρονικό διάστημα 29/5 έως και 2/6 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.