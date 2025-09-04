Συνελήφθη 17χρονος που πήρε το μωρό από τα Καμίνια και το άφησε στην Ακρόπολη- Είχε αρπάξει μωρό και από την Ομόνοια

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 17χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι είναι αυτός που άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.



Πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε πάρει και άλλο μωράκι τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων τον εντόπισαν να περιφέρεται νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στον Άλιμο και τον συνέλαβαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος είχε προσεγγίσει τη γυναίκα με το μωρό, τάζοντάς της να αγοράσει βρεφικό γάλα από ένα φαρμακείο, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.



Οι δύο τους μπήκαν στο φαρμακείο και ο δράστης της ζήτησε να πάει στο περίπτερο και να πάρει δύο μπουκάλια νερό. Μόλις η γυναίκα απομακρύνθηκε από το καρότσι με το μωρό, αυτός το άρπαξε και άρχισε να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε πως έχουν απομακρυνθεί, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων και κατήγγειλε την αρπαγή του βρέφους. Τέσσερις ώρες αργότερα, το παιδί εντοπίστηκε από μια 54χρονη, η οποία το βρήκε μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη.



Η γυναίκα που δήλωσε μητέρα του παιδιού, συνελήφθη κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Το βρέφος παραμένει στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή.

