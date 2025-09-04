search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 18:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 17:43

Συνελήφθη 17χρονος που πήρε το μωρό από τα Καμίνια και το άφησε στην Ακρόπολη- Είχε αρπάξει μωρό και από την Ομόνοια

04.09.2025 17:43
astynomia_new

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 17χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι είναι αυτός που άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε πάρει και άλλο μωράκι τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών. 

Στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων τον εντόπισαν να περιφέρεται νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στον Άλιμο και τον συνέλαβαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος είχε προσεγγίσει τη γυναίκα με το μωρό, τάζοντάς της να αγοράσει βρεφικό γάλα από ένα φαρμακείο, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι δύο τους μπήκαν στο φαρμακείο και ο δράστης της ζήτησε να πάει στο περίπτερο και να πάρει δύο μπουκάλια νερό. Μόλις η γυναίκα απομακρύνθηκε από το καρότσι με το μωρό, αυτός το άρπαξε και άρχισε να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε πως έχουν απομακρυνθεί, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων και κατήγγειλε την αρπαγή του βρέφους. Τέσσερις ώρες αργότερα, το παιδί εντοπίστηκε από μια 54χρονη, η οποία το βρήκε μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη.

Η γυναίκα που δήλωσε μητέρα του παιδιού, συνελήφθη κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Το βρέφος παραμένει στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή.

Διαβάστε επίσης:

Μαφία της Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων – Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους τέσσερις συλληφθέντες

Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Έρχονται τα ξημερώματα του Σαββάτου οι δυο Έλληνες τραυματίες από το Ναϊρόμπι της Κένυας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio poseidonos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

trump-macron-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί τους «πρόθυμους» να κόψουν το ρωσικό πετρέλαιο και να πιέσουν την Κίνα – Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας, λέει ο Μακρόν

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

diabetes_0409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 17χρονος που πήρε το μωρό από τα Καμίνια και το άφησε στην Ακρόπολη- Είχε αρπάξει μωρό και από την Ομόνοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 18:05
troxaio poseidonos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

trump-macron-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί τους «πρόθυμους» να κόψουν το ρωσικό πετρέλαιο και να πιέσουν την Κίνα – Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας, λέει ο Μακρόν

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

1 / 3