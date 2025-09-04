Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
