ΕΛΛΑΔΑ

04.09.2025 16:33

Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

04.09.2025 16:33
PIROSVESTIKI_FILE

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

troxaio poseidonos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

trump-macron-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί τους «πρόθυμους» να κόψουν το ρωσικό πετρέλαιο και να πιέσουν την Κίνα – Οριστικοποιείται η συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας λέει ο Μακρόν

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

diabetes_0409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 17χρονος που πήρε το μωρό από τα Καμίνια και το άφησε στην Ακρόπολη- Είχε αρπάξει μωρό και από την Ομόνοια

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

1 / 3