ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

04.09.2025 16:41

Μαφία της Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των κατηγορουμένων – Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους πέντε συλληφθέντες

04.09.2025 16:41
kriti_mafia_0409_1920-1080_new

Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά με τις ανακριτικές αρχές να έχουν επιστρατεύσει κι άλλους ανακριτές, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο προγραμματισμός τους, που ορίζει, πως μέχρι αύριο να έχουν απολογηθεί οι 33 κατηγορούμενοι.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι πέντε πρώτοι συλληφθέντες για την υπόθεση. Πρόκειται για δύο αδέρφια και δύο ακόμα κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τρεις συλληφθέντες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους, ενώ χθες ακόμα ένα άτομο – ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο – αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

Οπως σχολίασε ο δικηγόρος Ιωάννης Μαυροματάκης, «… οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, με όλους όσους συνεργάστηκα, προσπάθησαν και έκαναν μία πάρα πολύ σωστή δουλειά, όμως υπάρχουν και κάποια σημεία, τα οποία, ίσως λόγω του όγκου της δικογραφίας, υπάρχουν κάποιες αστοχίες, σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών. Για παράδειγμα κάποιος που έχει μία καραμπίνα ή ένα παλιό μαχαίρι, ένα όπλο στο συρτάρι του δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ή κάποιος που μπορεί να είναι φίλος με κάποιον να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί, λόγω της επικοινωνίας τους, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση καταλογίστηκε σε όλους τους κατηγορουμένους, αλλά καμία σύνδεση όσο προσωπικά έψαχνα, για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση με τον δικό μου, τουλάχιστον, κατηγορούμενο.

Θεωρώ ότι το δικονομικό όχημα που δίνει τη δυνατότητα για να επιβάλεις προσωρινή κράτηση, δεν συντρέχει. Και αυτό, η εισαγγελέας και οι ανακριτές που εργάζονται πυρετωδώς για αυτή την υπόθεση, το έχουν αναγνωρίσει όχι για όλους, αλλά για κάποιους.

Οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές των Χανίων, πραγματικά έχουνε επιδείξει τεράστιο ζήλο και οργάνωση για τη σωστή διεκπεραίωση αυτής της υπόθεσης, στα χρονικά όρια που θέλει ο νόμος και θεωρώ πως μέχρι αύριο το βράδυ θα το έχουνε επιτύχει».

troxaio poseidonos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

trump-macron-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί τους «πρόθυμους» να κόψουν το ρωσικό πετρέλαιο και να πιέσουν την Κίνα – Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας, λέει ο Μακρόν

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

diabetes_0409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 17χρονος που πήρε το μωρό από τα Καμίνια και το άφησε στην Ακρόπολη- Είχε αρπάξει μωρό και από την Ομόνοια

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

