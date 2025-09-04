Μαφία της Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των κατηγορουμένων – Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους πέντε συλληφθέντες

Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά με τις ανακριτικές αρχές να έχουν επιστρατεύσει κι άλλους ανακριτές, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο προγραμματισμός τους, που ορίζει, πως μέχρι αύριο να έχουν απολογηθεί οι 33 κατηγορούμενοι.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι πέντε πρώτοι συλληφθέντες για την υπόθεση. Πρόκειται για δύο αδέρφια και δύο ακόμα κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τρεις συλληφθέντες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους, ενώ χθες ακόμα ένα άτομο – ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο – αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

Οπως σχολίασε ο δικηγόρος Ιωάννης Μαυροματάκης, «… οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, με όλους όσους συνεργάστηκα, προσπάθησαν και έκαναν μία πάρα πολύ σωστή δουλειά, όμως υπάρχουν και κάποια σημεία, τα οποία, ίσως λόγω του όγκου της δικογραφίας, υπάρχουν κάποιες αστοχίες, σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών. Για παράδειγμα κάποιος που έχει μία καραμπίνα ή ένα παλιό μαχαίρι, ένα όπλο στο συρτάρι του δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ή κάποιος που μπορεί να είναι φίλος με κάποιον να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί, λόγω της επικοινωνίας τους, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση καταλογίστηκε σε όλους τους κατηγορουμένους, αλλά καμία σύνδεση όσο προσωπικά έψαχνα, για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση με τον δικό μου, τουλάχιστον, κατηγορούμενο.

Θεωρώ ότι το δικονομικό όχημα που δίνει τη δυνατότητα για να επιβάλεις προσωρινή κράτηση, δεν συντρέχει. Και αυτό, η εισαγγελέας και οι ανακριτές που εργάζονται πυρετωδώς για αυτή την υπόθεση, το έχουν αναγνωρίσει όχι για όλους, αλλά για κάποιους.

Οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές των Χανίων, πραγματικά έχουνε επιδείξει τεράστιο ζήλο και οργάνωση για τη σωστή διεκπεραίωση αυτής της υπόθεσης, στα χρονικά όρια που θέλει ο νόμος και θεωρώ πως μέχρι αύριο το βράδυ θα το έχουνε επιτύχει».

