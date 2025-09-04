Νέο ηχητικό Καμμένου με τον Κρητικό μαφιόζο για τον Μελχισεδέκ: «Το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ» – Άδειασμα από Κίμπερλι, διαψεύδει ότι συζήτησε μαζί του

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή του Πάνου Καμμένου με την υπόθεση της Μαφίας της Κρήτης, καθώς, όπως προκύπτει από δεύτερη συνομιλία τους, ο πρώην υπουργός φέρεται να προώθησε στον «αμερικανικό παράγοντα», το ρουσφέτι που του ζήτησε ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος για την εκλογή του μητροπολίτη Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στη δεύτερη συνομιλία τους, που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ (και η οποία βρίσκεται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση) ο πρώην υπουργός διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι το απέστειλε κατευθείαν «το δώσαμε αμέσως… εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τράμπ… τελείωσε» . Η μόνη επιφύλαξη που διατυπώνει ο Πάνος Καμμένος είναι «μήπως είναι δημοκρατικός, ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα και. ..αντιδράσει γιατί είναι…».



Η νέα ηχογραφημένη συνομιλία διαψεύδει τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος μετά την δημοσιοποίηση της πρώτης συνομιλίας ισχυρίστηκε ότι «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».



Μάλιστα, από το ύφος και τον τρόπο που μιλούν μεταξύ τους οι δύο συνομιλητές, ο Πάνος Καμμένος και ο κατηγορούμενος ξενοδόχος, προκύπτει οικειότητα μεταξύ τους.





Ο επίμαχος διάλογος

Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Εγώ σου λέω τώρα επειδή ήμουν δικός σου και ανοιχτά με έχουνε γ@@.

Εγώ σου λέω τώρα επειδή ήμουν δικός σου και ανοιχτά με έχουνε γ@@. Καμμένος: Γιατί εμένα τι μου έχουν κάνει, εμένα δεν με έχουν κυνηγήσει;

Γιατί εμένα τι μου έχουν κάνει, εμένα δεν με έχουν κυνηγήσει; Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : Δεκαπέντε δικαστήρια κι έχω αθωωθεί σε όλα τα π@@@, σε όλα. Εκείνο το εκείνο το μ@@ που του είχα βάλει χέρι, που σου είχε βάλει τους κοριούς στο ξενοδοχείο, τον αστυνομικό διευθυντή ακόμα τον έχουνε, ακόμα δεν έχουνε το π@@@.

: Δεκαπέντε δικαστήρια κι έχω αθωωθεί σε όλα τα π@@@, σε όλα. Εκείνο το εκείνο το μ@@ που του είχα βάλει χέρι, που σου είχε βάλει τους κοριούς στο ξενοδοχείο, τον αστυνομικό διευθυντή ακόμα τον έχουνε, ακόμα δεν έχουνε το π@@@. Καμμένος: Ναι ε, πού τον έχουν αυτόν;

Ναι ε, πού τον έχουν αυτόν; Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : Στο Ρέθυμνο τον πήγανε αστυνομικό διευθυντή τον Χηνόπουλο στο Ρέθυμνο. Και τον κάνανε ταξίαρχο. Της π@@ το γιο, τον έκαναν ταξίαρχο τον πήρανε τα Χανιά και τον πήγαν στο Ρέθυμνο. Και μου ‘χει κάνει δέκα δικαστήρια τότε για σένα και αθωώθηκα σε όλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι τον έχουν ακόμα το μ@@@ αυτό.

: Στο Ρέθυμνο τον πήγανε αστυνομικό διευθυντή τον Χηνόπουλο στο Ρέθυμνο. Και τον κάνανε ταξίαρχο. Της π@@ το γιο, τον έκαναν ταξίαρχο τον πήρανε τα Χανιά και τον πήγαν στο Ρέθυμνο. Και μου ‘χει κάνει δέκα δικαστήρια τότε για σένα και αθωώθηκα σε όλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι τον έχουν ακόμα το μ@@@ αυτό. Καμμένος : Του έκανες αγωγή; Του έκανες αγωγή;

: Του έκανες αγωγή; Του έκανες αγωγή; Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : Ε, του έκανα, αλλά τις ακύρωσαν όλες και μου το γυρίσανε πάνω μου μετά. Αφού τα ξέρεις. Το διεφθαρμένο τον […] δεν το ξέρεις.

: Ε, του έκανα, αλλά τις ακύρωσαν όλες και μου το γυρίσανε πάνω μου μετά. Αφού τα ξέρεις. Το διεφθαρμένο τον […] δεν το ξέρεις. Καμμένος : Ρε παιδί μου; Αφού κέρδισες το ποινικό, γιατί;

: Ρε παιδί μου; Αφού κέρδισες το ποινικό, γιατί; Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Μα ο άνθρωπος ήτανε μ@@ τότε που του έβαλα χέρι και του λέω π@@ γιε πήγες και έβαλες που κόψαμε τον ταξίαρχο τον Γεωργακάκη. Θυμάσαι;

Μα ο άνθρωπος ήτανε μ@@ τότε που του έβαλα χέρι και του λέω π@@ γιε πήγες και έβαλες που κόψαμε τον ταξίαρχο τον Γεωργακάκη. Θυμάσαι; Καμμένος: Ναι, πώς δε θυμάμαι.

Ναι, πώς δε θυμάμαι. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι ρε μ@@, του λέω εσύ, του λέω μπορείς να βάλεις τον υπουργό, λέω π@@@ γιε και τέτοια. Απο τότε με γάμησε. Αλλά ντάξει, γ@@ τους αυτούς. Έλα να σου πω. Άκου τώρα εδώ. Εχθές πάλι για καλή μας τύχη έβγαλε αυτό το μ@@ ανακοίνωση με την υπουργό γιατί του πάει κόντρα ο Ανδρουλάκης για τον εδώ, για τον δικό μας τον Αρχιμανδρίτη και έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο στην εφημερίδα, θα στο στείλω σε λίγο, στο Viber ή στο Whats App, ποιο βλέπεις;

Ναι ρε μ@@, του λέω εσύ, του λέω μπορείς να βάλεις τον υπουργό, λέω π@@@ γιε και τέτοια. Απο τότε με γάμησε. Αλλά ντάξει, γ@@ τους αυτούς. Έλα να σου πω. Άκου τώρα εδώ. Εχθές πάλι για καλή μας τύχη έβγαλε αυτό το μ@@ ανακοίνωση με την υπουργό γιατί του πάει κόντρα ο Ανδρουλάκης για τον εδώ, για τον δικό μας τον Αρχιμανδρίτη και έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο στην εφημερίδα, θα στο στείλω σε λίγο, στο Viber ή στο Whats App, ποιο βλέπεις; Καμμένος: Και τα δυο.

Και τα δυο. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία έβγαλαν ανακοίνωση ότι όχι θα κάτσει, θα είναι κάθετη, ότι ότι θα κάτσει φαίνεται ότι πάει να κάτσει ο δικός μας. Εδώ τώρα πρέπει να πιέσεις να κάτσει ο δικός μας Μητροπολίτης Χανίων. Μετά είναι άλλα τα θέματα. Θα σου πω κι άλλα τα πράγματα.

Ωραία έβγαλαν ανακοίνωση ότι όχι θα κάτσει, θα είναι κάθετη, ότι ότι θα κάτσει φαίνεται ότι πάει να κάτσει ο δικός μας. Εδώ τώρα πρέπει να πιέσεις Μετά είναι άλλα τα θέματα. Θα σου πω κι άλλα τα πράγματα. Καμμένος : Που να πιέσω ποιον.

: Που να πιέσω ποιον. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : Στην αμερικανική βάση. Αφού η αμερικάνικη βάση κάνει κουμάντο. Γιατί…

: Στην αμερικανική βάση. Αφού η αμερικάνικη βάση κάνει κουμάντο. Γιατί… Καμμένος : Εκεί τους το δώσαμε; Τους το έδωσα αυτό.

: Εκεί τους το δώσαμε; Τους το έδωσα αυτό. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Δεύτερον, τώρα πότε να πάρω τον Μητροπολίτη τον δικό μας να έρθω πάνω; Πες μου πότε να τον πάρω να έρθουμε Αθήνα;

: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Δεύτερον, τώρα πότε να πάρω τον Μητροπολίτη τον δικό μας να έρθω πάνω; Πες μου πότε να τον πάρω να έρθουμε Αθήνα; Καμμένος: Εγώ τώρα γύρισα από Αμερική.

Εγώ τώρα γύρισα από Αμερική. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι, να έρθουμε μια μέρα ρε παιδί μου να πάμε για ένα φαγητό, να σου κάνουμε το τραπέζι να φάμε το ψαράκι μας, να τα πούμε.

Ναι, να έρθουμε μια μέρα ρε παιδί μου να πάμε για ένα φαγητό, να σου κάνουμε το τραπέζι να φάμε το ψαράκι μας, να τα πούμε. Καμμένος: Ήρθα λίγες μέρες να δω την Έλενα και τα παιδιά στην Ερμιόνη.

Ήρθα λίγες μέρες να δω την Έλενα και τα παιδιά στην Ερμιόνη. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία.

Ωραία. Καμμένος: Θα κατέβω στην πρώτη, δεύτερη του μηνός, θα είμαι κάτω.

Θα κατέβω στην πρώτη, δεύτερη του μηνός, θα είμαι κάτω. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : 1 – 2 του μηνός. Ωραία να μιλήσουμε. Άμα είναι να κατεβούμε μετά.

: 1 – 2 του μηνός. Ωραία να μιλήσουμε. Άμα είναι να κατεβούμε μετά. Καμμένος: Ναι.

Ναι. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Να πάμε να πάμε να φάμε το ψαράκι μας να τον γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας.

Να πάμε να πάμε να φάμε το ψαράκι μας να τον γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας. Καμμένος: Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ‘ρθείτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο.

Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ‘ρθείτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό; Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Όταν μου το είπες αμέσως. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ. Καμμένος : Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ. Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός. Ωραία δηλαδή της Σούδας.

Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός. Ωραία δηλαδή της Σούδας. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφία ς: Ωραία ωραία.

ς: Ωραία ωραία. Καμμένος : Γιατί είναι και μ@@@ αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν.

: Γιατί είναι και μ@@@ αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία πρόεδρε μου, άκουσε. Την άλλη βδομάδα όπως είπαμε, με το καλό να γυρίσεις θα τα κάνουμε όπως τα είπες. Τώρα πάω να τον βρω εγώ, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να πείτε μια καλησπέρα και να του πεις αυτά.

Ωραία πρόεδρε μου, άκουσε. Την άλλη βδομάδα όπως είπαμε, με το καλό να γυρίσεις θα τα κάνουμε όπως τα είπες. Τώρα πάω να τον βρω εγώ, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να πείτε μια καλησπέρα και να του πεις αυτά. Καμμένος: Πάρε με το πρωί γιατί τώρα εγώ τέτοια ώρα αρχίζω και μιλάω με έξω.

Πάρε με το πρωί γιατί τώρα εγώ τέτοια ώρα αρχίζω και μιλάω με έξω. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφία ς: Ωραία, τι ώρα να σε πάρω αύριο να του φωνάξω να έρθει να κάτσουμε μαζί παρέα να τα πούμε;

ς: Ωραία, τι ώρα να σε πάρω αύριο να του φωνάξω να έρθει να κάτσουμε μαζί παρέα να τα πούμε; Καμμένος: Ό, τι ώρα θες το πρωί, μετά τις επτά, έξι η ώρα. Ότι θέλεις. Τα ωράριά μου τα ξέρεις.

Ό, τι ώρα θες το πρωί, μετά τις επτά, έξι η ώρα. Ότι θέλεις. Τα ωράριά μου τα ξέρεις. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφία ς: Εντάξει προεδράρα μου και να θυμάσαι και να θυμάσαι το μ@ που μας πήγε κόντρα ήταν ο Χηνόπουλος, ο Παρασκευάς που είναι τώρα στο Ρέθυμνο, Αστυνομικός διευθυντής. Να θυμάσαι.

ς: Εντάξει προεδράρα μου και να θυμάσαι και να θυμάσαι το μ@ που μας πήγε κόντρα ήταν ο Χηνόπουλος, ο Παρασκευάς που είναι τώρα στο Ρέθυμνο, Αστυνομικός διευθυντής. Να θυμάσαι. Καμμένος: Άκου τον π@@. Τον θυμάμαι, που έβγαλες τους κοριούς εσύ.

Άκου τον π@@. Τον θυμάμαι, που έβγαλες τους κοριούς εσύ. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας : Τσι κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Τσι κουρτίνες, που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χα χα χα

: Τσι κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Τσι κουρτίνες, που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χα χα χα Καμμένος: Είχε βάλει ο που@@ και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ.

Είχε βάλει ο που@@ και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφία ς: Ναι ναι ναι.

ς: Ναι ναι ναι. Καμμένο ς: Και στις πρίζες.

ς: Και στις πρίζες. Φερόμενος εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι, ναι, ναι, ναι,

Διαψεύδει και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τη συζήτηση με τον Πάνο Καμμένο

Διαψεύδεται από τον κύκλο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι είχε οποιαδήποτε συζήτηση με τον Πάνο Καμμένο ή οποιονδήποτε άλλο μετά την αποκάλυψη για τον επίμαχο διάλογο του πρώην υπουργού Άμυνας με τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας στην Κρήτη σχετικά με το ζήτημα του αρχιμανδρίτη στα Χανιά.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, διαψεύδεται οποιαδήποτε σχετική συζήτηση ή εμπλοκή της Γκίλφοϊλ, για το συγκεκριμένο θέμα ή οποιοδήποτε άλλο που αφορά την Ελλάδα και ειδικά οτιδήποτε αφορά την εσωτερική πολιτική. Δεν υπήρξε καμία συνάντηση, όπως αναφέρει ο Μιχάλης Ιγνατίου.

Όπως σημείωσε ακόμη ο έγκριτος δημοσιογράφος, «μου ειπώθηκε ότι είναι πολύ προσεκτική, αποφεύγει τις επαφές και τις συναντήσεις πριν εγκριθεί ο διορισμός της (σ.σ. ως Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα) από την Ολομέλεια της Γερουσίας. Όταν είναι σε μία αίθουσα με 500 άτομα και της μιλούν για τα θέματα αυτά, αποφεύγει κάθε συζήτηση και βγάζει μόνο φωτογραφίες. Έχει μερικές συναντήσεις με ομογενείς που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά της και οι οποίοι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά αυτοί είναι Αμερικανοί υπήκοοι».

Ο Ιγνατίου ανέφερε πως η Γκίλφοϊλ έχει αιτήματα για συναντήσεις από διάφορους παράγοντες της ελληνικής σκηνής, «αλλά πέραν των υποχρεωτικών εθιμοτυπικών δεν συναντά κανέναν».

Όσον αφορά το πότε αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στη δήλωση του Πάνου Καμμένου που είπε ότι η Γκίλφοϊλ θα έρθει στις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα έρθει. Ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό, σημείωσε ότι «το πρόβλημα το δημιουργούν οι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές, όχι μόνο για την Κίμπερλι, αλλά τώρα πλέον για 300 υποψήφιους του προέδρου Τραμπ. Μπλοκάρουν το ζήτημα με το να μη λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες».

«Έχω δει ότι στον κατάλογο με τους διορισμούς που θα εξετάσει η Γερουσία είναι και το όνομα της Γκίλφοϊλ μαζί με πάρα πολλούς άλλους», πρόσθεσε ο Ιγνατίου. «Επίσης είναι σημαντικό ότι από την επιτροπή της Γερουσίας πέρασε με πολύ άνεση η Γκίλφοϊλ. Μάλιστα την υποστήριξε και η επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας».

