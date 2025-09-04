Έρχονται τα ξημερώματα του Σαββάτου οι δυο Έλληνες τραυματίες από το Ναϊρόμπι της Κένυας

Στη 1.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 6 Σεπτέμβριου, αναμένεται να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με ιδιωτική πτήση οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί, που νοσηλεύονται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, στο Νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στην Κένυα, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχαν, στο ταξίδι αναψυχής στην Αφρική που μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Ο Άγγελος και ο Στέργιος, οι δυο φίλοι, από την παρέα των έξι Ελλήνων που είναι βαριά τραυματισμένοι, ενημερώθηκαν από το ΕΚΑΒ ότι έχει εκδοθεί σχέδιο πτήσης για αύριο Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα. Τα παραπάνω είπε στο topontiki.gr ο Στέφανος Παλιούσης, πατέρας του 23χρονου Αγγέλου που έχει συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη και κινδύνεψε σοβαρά η ζωή του. Τα παιδιά θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, όπου εκεί θα τους περιμένει το ιδιωτικό αεροπλάνο από τη χώρα μας, με την ελληνική ομάδα διάσωσης του ΕΚΑΒ στην οποία συμμετέχουν δυο γιατροί, δυο νοσηλευτές και δυο φορεία.

«Θα έρθουν με ιδιωτικό αεροπλάνο που θα στείλει η Ελλάδα για να επιστρέψουν ο γιος μου και ο φίλος του Στέργιος με ασφάλεια. Η πτήση είναι δέκα ώρες περίπου, οπότε τους έχουν ενημερώσει να είναι έτοιμοι γιατί θα φύγουν το απόγευμα της Παρασκευής και στη 01.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στην Αττική. Το αεροπλάνο έχει οκτώ θέσεις επομένως τα υπόλοιποι έξι παιδιά που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση θα επιστέψουν με απλή πτήση από το Ναϊρόμπι».

Σημειώνεται ότι μόλις προσγειωθούν στο αεροδρόμιο θα τους παραλάβουν δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που θα τους μεταφέρουν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου ήδη είναι έτοιμες οι ομάδες των γιατρών που θα αναλάβουν της ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Σημειώνεται ότι ο Άγγελος Παλιούσης που είναι βαριά τραυματισμένος έχει υποστεί συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη, ρήξης σπλήνας ενώ κινδύνεψε να πεθάνει από εσωτερική αιμορραγία: « Η κατάσταση του είναι πολύ σοβαρή. Το τροχαίο έγινε στην Τανζανία και μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στην Κένυα, του έδιναν μόνο παυσίπονα, ενώ ο γιος μου είχε εσωτερική αιμορραγία! Ορό του έβαλαν στο Ναϊρόμπι. Τριτοκοσμικές καταστάσεις!» είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση ο πατέρας του 23χρονου.

Ο δεύτερος τραυματίας, ο Στέργιος, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο ωστόσο έχει συντριπτικά κατάγματα στο πόδι. Οι γιατροί στο Ναϊρόμπι έχουν συστήσει ακινησία και για τους δυο ασθενείς.

Η ελληνική επιχείρηση

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε επικοινωνήσει με τον κ. Στέφανο Παλιούση και τον διαβεβαίωσε ότι και οι δυο τραυματίες θα επιστρέψουν με ασφάλεια στην Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω του βαρύτατου τραυματισμού τους απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις διακομιδής υπό την ιατρική επίβλεψη και σε φορεία.

«Θέλω να ευχαριστήσω τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών αλλά και την Πρεσβεία μας στην Κένυα που οργάνωσαν αυτή την επιχείρηση επαναπατρισμού των παιδιών μας» είπε ο πατέρας του Αγγέλου και πρόσθεσε: « Είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη επιχείρηση και φαίνεται ότι όλοι λειτουργήσαν με το σωστό τρόπο. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.» τόνισε ο κ. Παλιούσης που μαζί με την οικογένεια του, δεν βλέπει την ώρα να πάρει στην αγκαλιά του το παιδί του, μετά από τον εφιάλτη που ζουν από τις 18 Αυγούστου!

Αξίζει να τονιστεί ότι πρόκειται για μια δύσκολη επιχείρηση επαναπατρισμού, καθώς αφορά Έλληνες ασθενείς που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια πολύ μακρινή Αφρικανική χώρα. Το ΕΚΑΒ που είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους δυο τραυματίες στο Ναϊρόμπι και έχει αναλάβει την αεροδιακομιδή, τελικά δεν επέλεξε το C130 που ήταν η αρχική του επιλογή. Όπως είπε στο topontiki.gr την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τη λύση τελικά έδωσε το ιδιωτικό αεροσκάφος, που μισθώθηκε από το Ελληνικό Κράτος για να φέρει πίσω με ασφάλεια τα δυο παιδιά και να βάλει αίσιο τέλος στην περιπέτεια τους που σίγουρα δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους.

