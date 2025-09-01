search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

01.09.2025 12:53

Επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα οι τραυματίες από την Κενυα – Τι είπε ο υπουργός Υγείας  στο topontiki.gr

01.09.2025 12:53
kenya_0

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψουν με ιδιωτική πτήση από την Κένυα οι δύο νεαροί άνδρες που είναι σοβαρα τραυματισμένοι και νοσηλεύονται απο τα μέσα Αυγούστου σε νοσοκομείο του Ναϊρόμπι.

Τα παραπάνω δήλωσε στο topontiki.gr ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για το συμβάν, είναι σε διαρκή επικοινωνία με το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα, προκειμένου να βρεθεί τρόπος ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια στην Ελλάδα τα δυο παιδιά που έπεσαν θύματα τροχαίου με εκδρομικό πουλμανάκι. «Αυτήν την εβδομάδα τελειώνει η περιπέτεια τους. Θα τους φέρουμε πίσω με ασφάλεια με ιδιωτική πτήση», είπε ο υπουργός Υγείας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά έγινε μια προσπάθεια με την πολεμική αεροπορία για αποστολή ενός C-130, ωστόσο το σενάριο αυτό δεν ευδοκίμησε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία να νοικιαστεί αεροσκάφος το οποίο θα επανδρώσει το ΕΚΑΒ και το οποίο θα πάει να παραλάβει τους Έλληνες τραυματίες.

Όπως αποκάλυψε το topontiki.gr, o 21χρονος Αγγελος Παλούσης και ο φίλος του Στέργιος μαζί με έξι ακόμη φίλους είχαν πάει ταξιδι αναψυχής στην Κένυα, την Τανζανία και τη Ζανζιβαρη. Ομως αυτή η εκδρομή εξελίχθηκε σε εφιάλτη καθώς στις 18 Αυγούστου το βανάκι που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ στην περιοχή του Κιλιμάτζαρo. Οι δύο απο τους οκτώ τραυματίστηκαν πολυ σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι είχαν μώλωπες και ελαφρά διάσειση.

Οι οδηγοί και των δύο εμπλεκομένων οχημάτων εξαφανίστηκαν αμέσως, αφήνοντας τους ταξιδιώτες στην τύχη τους – τους δύο εγκλωβισμένους στα σίδερα του βαν – και σε ένα μη διαχειρίσιμο χάος, που παρέπεμπε περισσότερο σε θρίλερ, παρά σε κανονικές ανθρώπινες συνθήκες.

Η κατάσταση άρχισε να γίνεται χειρότερη από την πρώτη στιγμή. Οι μισοί από τους περαστικούς που σταματούσαν προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά οι άλλοι μισοί επιδόθηκαν σε πλιάτσικο, αρπάζοντας ό,τι μπορούσαν από τις αποσκευές, ακόμα και κάποια κινητά, των τραυματιών. Με τα χίλια ζόρια και οι 8 μεταφέρθηκαν τελικά σε ένα κέντρο υγείας – κατ’ ευφημισμό μάλλον ήταν τέτοιο – στην πόλη Μόσι της Τανζανίας.

Εκεί όμως οι συνθήκες ήταν αυτό που θα περιέγραφε κανείς με τον πιο επιεική τρόπο ως τριτοκοσμικές. Η υποδομή δεν διέθετε καν τα βασικά. Ακόμα και τα παυσίπονα ήταν σε έλλειψη, ενώ μετά βίας θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος τις υπηρεσίες ως «πρώτες βοήθειες». Οι εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχουν ήταν περίπου μία ανέφικτη αποστολή, που έπαιρνε όμως επικίνδυνη τροπή, καθώς ο ένας εκ των δύο σοβαρά τραυματιών μπήκε με αιματοκρίτη 43, τον άφησαν επί 24ωρα χωρίς παρακολούθηση, για να φτάσει στο 28 πριν γίνει κάποια παρέμβαση.

Μόλις οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν την κατάσταση ξεκίνησαν μία προσπάθεια, μετά από πολλές επικοινωνίες με Ελλάδα και με την πρεσβεία στην Κένυα, να μεταφερθούν στο Ναϊρόμπι. Τουλάχιστον εκεί, υπήρχαν άλλα δεδομένα, μεταξύ των οποίων και ένας Ιταλός γιατρός, που θα μπορούσε να χειρουργήσεις τους δύο πιο σοβαρά τραυματίες, τον Άγγελο και τον Στέργιο.

Απο την πρώτη στιγμή επενέβη η ελληνική πρεσβεία στην Κένυα, που φρόντισε να μεταφερθούν με ασφάλεια σε νοσοκομείο στο Ναϊρόμπι. Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο 21χρονος Αγγελος που έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς υπέστη κατάγματα στη λεκάνη και στα πόδια και ρήξη σπλήνα. Οπως είπε την Παρασκευή ο πατέρας τους Αγγέλου, Στέφανος Παλούσης, στο topontiki.gr, ο υπουργός Υγείας είχε επικοινωνήσει μαζί του και είχε υποσχεθεί οτι θα φέρουν τα παιδιά πίσω.

Σημειωνεται ότι λόγω της σοβαρής κατάστασης τους δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψουν με απλή πτήση από την Κένυα που είναι περίπου δέκα ώρες. Επίσης το γεγονός οτι οι τραυματίες δεν είναι σε ευρωπαϊκή χώρα αλλά σε μια χώρα της Αφρικής, είχε ένα σημαντικό βαθμό δυσκολία ώστε να γίνει η αεροδιακομιδή. Όπως φαίνεται όμως με την άψογη συνεργασία των δυο υπουργείων και της Πρεσβειας μας στην Κένυα στήθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού, που θα φέρει με ασφάλεια τους τραυματίες πίσω στην αγκαλιά στην αγκαλιά των οικογενειών.

