search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 10:00

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

01.09.2025 10:00
vodka_new

Στο νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών, μεταφέρθηκε μία 16χρονη κοπέλα, καθώς έχασε τις αισθήσεις της από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο σπίτι όπου διαμένει η παθούσα μαζί με μία συνομήλική της και τις μητέρες τους, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Κρυφά από τις μητέρες τους, οι δύο έφηβες ήπιαν μία φιάλη με βότκα, με συνέπεια η μία να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απ’ όπου αποχώρησε αφού προηγουμένως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως που συνέλαβαν τις δύο μητέρες, βουλγαρικής καταγωγής (46 και 42 ετών).

Εις βάρους τους σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Μέχρι και κληρικοί συμμετείχαν στο κύκλωμα που εξαρθώθηκε – Αναμένονται και νέες συλλήψεις

Αγρίνιο: Φωτιά τώρα στην περιοχή Σκάλωμα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών: Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DEH_logo_new
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

zaxaraki new
MEDIA

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

blanchett_kentriki
LIFESTYLE

Cate Blanchett: Μάγεψε και αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του «Father Mother Sister Brother» (photos/videos)

antenna-panagiwtis-stathis
MEDIA

ΑΝΤ1: Και τυπικά ο Παναγιώτης Στάθης στο δημοσιογραφικό δυναμικό του πολυμεσικού ομίλου

erdogan_putin_china_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα συναντήθηκαν Ερντογάν – Πούτιν: «Περιμένουμε τον Ρώσο πρόεδρο σύντομα στη χώρα μας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:07
DEH_logo_new
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

zaxaraki new
MEDIA

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

blanchett_kentriki
LIFESTYLE

Cate Blanchett: Μάγεψε και αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του «Father Mother Sister Brother» (photos/videos)

1 / 3