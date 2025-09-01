search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 08:35

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών: Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα

01.09.2025 08:35
aloga troyfa new

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών προσφέρει μία νέα βιωματική εμπειρία, κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων: Κυνήγι τρούφας με άλογα!

Πρόκειται για μία μοναδική στην Ελλάδα δραστηριότητα, έναν βιωματικό περίπατο μέσα στη φύση, που καταλήγει σε ένα πιάτο μακαρονάδας… με ό,τι ανακαλύψετε μόνοι σας στο δάσος.

Τι περιλαμβάνει όμως η εμπειρία αυτή;

Ιππική διαδρομή σε δασικά μονοπάτια, ιδανική για αρχάριους και οικογένειες

Κυνήγι τρούφας με εξειδικευμένο σκυλί και οδηγό

Γευσιγνωσία μανιταριών, από προϊόντα που το Μουσείο έχει δημιουργήσει

Μαγείρεμα μακαρονάδας, με φρέσκια τρούφα και άγρια μανιτάρια επί τόπου, μέσα στο δάσος.

Εκλεκτό κρασί, αναψυκτικά και δροσερό νεράκι

Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Μουσείο

Πρόκειται για μία εμπειρία πραγματικά ξεχωριστή! Προσφέρει μία αυθεντική επαφή με τη φύση, την γαστρονομία και τον πολιτισμό. Συνδυάζει την περιπέτεια με τη γνώση και τη γεύση με τα μυστικά της γης.

Αποτελεί τελικά, έναν εναλλακτικό τρόπο εξερεύνησης της περιοχής των Μετεώρων, γνωρίζοντας και αποκαλύπτοντας πλευρές, άγνωστες μέχρι και σήμερα. Είναι δε σημαντικό ότι απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικίες.

Η διάρκεια της δράσης είναι περίπου 3,5-4 ώρες και προσφέρεται όλο το έτος, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο. Συμμετέχουν μέχρι 10 άτομα. Διατίθεται και prive για ακόμα λιγότερα.

Οι πρώτες ημερομηνίες για μεμονωμένους επισκέπτες είναι: 13/9, 12/10 & 2/11

Για περισσότερες πληροφορίες: www.meteoramuseum.gr & www.trufflehunting.net 

Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/rwFxY3Vc3q0

Διαβάστε επίσης

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

Διάσωση 39 μεταναστών νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex

Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

lord_oftherings
ΜΟΥΣΙΚΗ

The Lord of the Rings: Νέα διάκριση για το soundtrack της ταινίας

PASOK-LOBERDOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:12
ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

1 / 3