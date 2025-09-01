Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη που έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη 48 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μεταξύ των 48 συλληφθέντων από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά είναι ένστολοι, στρατιωτικοί από τον στρατό ξηράς και την αεροπορία, αστυνομικός από το Ρέθυμνο και τα Χανιά, καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κοινωνία του νησιού.

Οι έρευνες στις συμμετέχουν αστυνομικοί των ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης και οκτώ δικαστικοί λειτουργοί.

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια, σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών, καθώς και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η επιχείρηση συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων η οποία έχει προχωρήσει μέχρι τώρα σε συλλήψεις 48 ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τουφέκια, οχήματα κ.α.

Σύμφωνα με το creralive όσα περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων παραπέμπουν σε μαφιόζικες πρακτικές και σε υπόκοσμο, πάντα σε στενή διασύνδεση, με πρόσωπα …περιωπής.

Ναρκω-μπίζνες, όπλα, εκβιασμοί, απειλές, τραμπουκισμοί, βομβιστικές επιθέσεις είχε το …μενού της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι (ένας αστυνομικός από τα Χανιά, ένας δόκιμος από Ρέθυμνο και στρατιωτικοί) αλλά και άτομα «καμένα» ποινικά που περισσότερο είχαν επιστρατευτεί για να καλύπτουν κάποιες επιμέρους καταστάσεις.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει πρόσωπο που σήμερα διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar σε τουριστικό θέρετρο των Χανίων, αν και η φήμη του για τη μέχρι τώρα διαδρομή του στη νύχτα, προηγείται. Δίπλα του, οι αρχές, τοποθετούν σε επίπεδο οργάνωσης, και τον αδερφό του.

Ακόμα στους βασικούς συμπεριλαμβάνεται, κατά πληροφορίες, και πρόσωπο που διατηρεί επιχείρηση στο Κολυμπάρι και φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρώτο.

Βασικά στελέχη της οργάνωσης είχαν κάνει, ως φαίνεται, «ρεσάλτο» στον τουρισμό και στην εστίαση, ξέπλεναν χρήμα και έκαναν κυριλέ μπίζνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν φέρονται να έκλεβαν καύσιμα του στρατού, για να μπορέσουν να αγοράσουν ναρκωτικά.

Οι στρατιωτικοί που υπηρετούσαν σε μονάδες στην Κρήτη, δεν εμπλέκονται απλά στην εγκληματική οργάνωση, αλλά είχαν βρει τρόπο να βάζουν «χέρι» στο απόθεμα καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων.

Μάλιστα η έρευνα ξεκίνησε μετά την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε σπίτι αστυνομικού στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την δικογραφία δεν αποκλείεται να είναι από έμπορο κοκαΐνης.

Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση κάνουν έρευνες και στις φυλακές στα Χανιά καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως κάποιοι από αυτούς που κατηγορούνται για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι έγκλειστοί.

Διαβάστε επίσης

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

Eγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τα δυο αδέρφια που έλεγχαν το κύκλωμα, το παρελθόν τους στους εκβιασμούς και οι στρατιωτικοί που διακινούσαν κοκαΐνη

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δυο πλοία στο λιμάνι