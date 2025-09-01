Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, του Αγίου Ιησού του Ναυή, του Οσίου Μελετίου του νέου και του Οσίου Συμεών του Στυλίτου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:55 – Δύση ήλιου: 19:55
🌓 Σελήνη 8.4 ημερών
