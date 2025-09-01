search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.09.2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

01.09.2025 08:08
eortologio0109

Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, του Αγίου Ιησού του Ναυή, του Οσίου Μελετίου του νέου και του Οσίου Συμεών του Στυλίτου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *
  • Μαντώ
  • Αθηνά
  • Ακριβή
  • Αντιγόνη, Γόνη
  • Ασπασία
  • Αφροδίτη, Φρέγια
  • Διώνη, Διόνη
  • Δωδώνη
  • Ελπινίκη
  • Ερασμία
  • Ερατώ, Τέτη
  • Ευτέρπη
  • Θάλεια
  • Θεανώ
  • Θεονύμφη
  • Καλλιρόη, Καλλιρρόη
  • Καλλίστη
  • Κλειώ
  • Κλεονίκη
  • Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
  • Κοραλία
  • Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης
  • Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης *
  • Μαριάνθη
  • Μελπομένη, Μέλπω
  • Μόσχω, Μοσχούλα
  • Ουρανία, Ράνια *
  • Πανδώρα
  • Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα
  • Πολύμνια
  • Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ
  • Σαπφώ
  • Τερψιχόρη
  • Χάιδω, Χαϊδευτός
  • Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα *
  • Ιησούς
  • Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *
  • Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *
  • Ισμήνη
  • Πολυτίμη

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:55 – Δύση ήλιου: 19:55
🌓 Σελήνη 8.4 ημερών

Διάσωση 39 μεταναστών νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex

Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες

Απόδραση διακινητή στη Χίο: Η στιγμή που βουτάει στη θάλασσα – Οι λεπτομέρειες της «εξαφάνισής» του (Video)

