Απόδραση διακινητή στη Χίο: Η στιγμή που βουτάει στη θάλασσα – Οι λεπτομέρειες της «εξαφάνισής» του (Video)

Άφαντος παραμένει ο κρατούμενος διακινητής από την Τουρκία που, ενώ φορούσε χειροπέδες, βούτηξε στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου και εξαφανίστηκε.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού συνεχίζονται, αφού ο διακινητής μεταναστών ξέφυγε από την επιτήρηση τεσσάρων αστυνομικών και χάθηκε μέσα στο σκοτάδι, παρά το ότι επιβάτες του πλοίου τον είχαν δει να πηδάει και τον φώτιζαν με προβολέα, καταγράφοντας το περιστατικό σε βίντεο.

Το πλοίο εκείνη την ώρα έπλεε ανάμεσα σε Χίο και Οινούσσες, με τα φώτα της στεριάς να φαίνονται στο βάθος. Παρόλα αυτά, μέσα σε λίγα λεπτά, ο κρατούμενος χάθηκε από το οπτικό πεδίο όλων.

Οι αστυνομικοί (τρεις ειδικοί φρουροί, ένας υπαρχιφύλακας) που τον συνόδευαν στη μεταγωγή του από τη Μυτιλήνη προς τις φυλακές Κορυδαλλού κρατούνται με εισαγγελική εντολή, ενώ διεξάγεται και εσωτερική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το πώς σημειώθηκε η απόδραση.

Ο Τούρκος κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, με χειροπέδες και υπό φρούρηση. Όμως, κάποια στιγμή ένας επιβάτης άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, δίνοντάς του την ευκαιρία να σηκωθεί απότομα, να τρέξει και να βουτήξει στη θάλασσα.

Ο πλοίαρχος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν έρευνες επί τόπου, ωστόσο ο δραπέτης είχε ήδη χαθεί.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου από το Λιμενικό για υπόθεση διακίνησης μεταναστών και είχε αποφασιστεί η προφυλάκισή του στον Κορυδαλλό.

Διαβάστε επίσης:

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

Eγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τα δυο αδέρφια που έλεγχαν το κύκλωμα, το παρελθόν τους στους εκβιασμούς και οι στρατιωτικοί που διακινούσαν κοκαΐνη

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δυο πλοία στο λιμάνι