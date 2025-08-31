search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 18:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2025 15:54

Χίος: Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή

31.08.2025 15:54
ASTYNOMIKOS_ETHNOSIMO

Υπό κράτηση έχουν τεθεί οι 4 αστυνομικοί που φρουρούσαν Τούρκο κρατούμενο, που πήδηξε από το πλοίο ενώ βρίσκονταν στα ανοιχτά της Χίου. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι λιμενικές αρχές χτενίζουν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών, όπου έπεσε ο 32χρονος κρατούμενος, όταν κατάφερε εν πλω να το σκάσει.

Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με το ieidiseis, διέταξε την κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών που ήταν παρόντες, όταν διέφυγε της προσοχής τους ο κρατούμενος και πήδηξε στη θάλασσα. Πρόκειται για 3 ειδικούς φρουρούς κι έναν υπαρχιφύλακα, οι οποίοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής. Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Ο 32χρονος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί στις δικαστικές αρχές γι΄ αυτήν την υπόθεση. Ο άνδρας έπεσε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Χίου στο ύψος της Λαγκάδας από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του καραβιού από τη Χίο προς τη Λέσβο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Όπως τονίζεται από την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη κυρίως στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών από άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, που διενεργεί και το προανακριτικό έργο. Πάντως μέχρι στιγμής ο 32χρονος Τούρκος υπήκοος, που μεταφερόταν στη Μυτιλήνη για να δικαστεί, παραμένει άφαντος».

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα ναρκωτικών: Λεία πάνω από 5 εκ. ευρώ σε Ελλάδα και Γερμανία – 5 συλλήψεις

Δράμα: 3 συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Έπεσε νερό 4 μηνών στη Θεσπρωτία» – «120 τόνοι ανά στρέμμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sina1
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

putin xi
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

ellas1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Σαρωτική Εθνική, διέλυσε την Γεωργία (94-53) και έκλεισε θέση για την 16αδα

xania_astynomiko_megaro_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τρεις ένστολοι στα χέρια της αστυνομίας – Στρατιωτικός πλήρωνε την σπείρα με κλεμμένα καύσιμα από το στρατόπεδό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 17:57
sina1
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

putin xi
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

1 / 3