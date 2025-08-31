Χίος: Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή

Υπό κράτηση έχουν τεθεί οι 4 αστυνομικοί που φρουρούσαν Τούρκο κρατούμενο, που πήδηξε από το πλοίο ενώ βρίσκονταν στα ανοιχτά της Χίου. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι λιμενικές αρχές χτενίζουν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών, όπου έπεσε ο 32χρονος κρατούμενος, όταν κατάφερε εν πλω να το σκάσει.

Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με το ieidiseis, διέταξε την κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών που ήταν παρόντες, όταν διέφυγε της προσοχής τους ο κρατούμενος και πήδηξε στη θάλασσα. Πρόκειται για 3 ειδικούς φρουρούς κι έναν υπαρχιφύλακα, οι οποίοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής. Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Ο 32χρονος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί στις δικαστικές αρχές γι΄ αυτήν την υπόθεση. Ο άνδρας έπεσε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Χίου στο ύψος της Λαγκάδας από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του καραβιού από τη Χίο προς τη Λέσβο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Όπως τονίζεται από την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη κυρίως στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών από άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, που διενεργεί και το προανακριτικό έργο. Πάντως μέχρι στιγμής ο 32χρονος Τούρκος υπήκοος, που μεταφερόταν στη Μυτιλήνη για να δικαστεί, παραμένει άφαντος».

