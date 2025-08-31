Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα ναρκωτικών: Λεία πάνω από 5 εκ. ευρώ σε Ελλάδα και Γερμανία – 5 συλλήψεις

Διεθνές κύκλωμα με λεία πάνω από 5 εκ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών άρχισε να ξηλώνεται. Σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις στην Βόρεια Ελλάδα και τη Γερμανία συνελήφθησαν 5 άτομα, μέλη του διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ενώ αναμένεται να υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 2 άτομα που δεν έχουν συλληφθεί κι άλλα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και για άλλα παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης επιτεύχθηκε στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας με τις Γερμανικές Αρχές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου DEA της Πρεσβείας Η.Π.Α., στην Αθήνα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στη Γερμανία, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά κοκαΐνης, Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 38.980 ευρώ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με τις αρχές, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Το βάρος της επιχείρησης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΕΛΑΣ, σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 28/08/2025, συνελήφθησαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 2 Έλληνες, ηλικίας 52 και 62 ετών, ενώ στη Γερμανία συνελήφθησαν ένας Έλληνας και 2 αλλοδαποί, ηλικίας 66, 28 και 27 ετών αντίστοιχα και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 2 άτομα, ηλικίας 53 και 57 ετών, καθώς και έτερα άτομα τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν συστήσει πολυμελή, επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κυρίως σε Χώρες της Ευρώπης προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης της (modus operandi), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών, είτε μεταφέροντας νόμιμο εμπόρευμα προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής τους στην Ισπανία, προκειμένου εκεί να παραλαμβάνονται οι ποσότητες των ναρκωτικών, είτε χρησιμοποιώντας στα φορτηγά αυτά ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.Τα φορτηγά οχήματα ήταν κατά κύριο λόγο ταξινομημένα στη Βουλγαρία, σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, με οδηγούς ελληνικής ή βουλγαρικής υπηκοότητας.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, ως εξής: ο 53χρονος, είχε αναλάβει τον γενικό συντονισμό των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα και τις επαφές που διέθετε ως αυτοκινητιστής. Επιπλέον, στρατολογούσε οδηγούς οχημάτων και έβρισκε τα επίμαχα φορτηγά, κατάλληλα εξοπλισμένα με ειδικές κρύπτες ναρκωτικών ουσιών.

Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με τις αρχές, αναλάμβανε τις επαφές με τους προμηθευτές και συντόνιζε τους οδηγούς των φορτηγών με σκοπό να έρχονται σε επαφή κατ’ εντολή του με τους παραλήπτες των ναρκωτικών ουσιών για την παράδοσή τους σε αυτούς, ο 66χρονος, ήταν άμεσος συνεργάτης με τον 53χρονο, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, μετέφερε και παρέδιδε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία σε Χώρες της Ευρώπης, στους παραλήπτες.

Αντίστοιχα, ο 52χρονος, είχε αναλάβει τη διάθεση οδηγών, καθώς και φορτηγών οχημάτων της εταιρείας που διαθέτει στην Βουλγαρία σε μέλη της οργάνωσης, καθώς και της εύρεσης νόμιμων φορτίων προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής των φορτηγών οχημάτων στην Ισπανία και στις χώρες παράδοσης των ναρκωτικών.

Επιπλέον, ο 57χρονος, ως άμεσος συνεργάτης του 52χρονου, φέρεται πως εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, παραλάμβανε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους σε Χώρες της Ευρώπης, ενώ

Τα νεότερα μέλη, ο 28χρονος και ο 27χρονος, φέρονται πως είχαν αναλάβει την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών σε προκαθορισμένα σημεία με σκοπό την περαιτέρω παράδοσή τους, κατά περίπτωση, στους τελικούς διακινητές.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην Ελλάδα και τη Γερμανία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -300- κιλών,

κοκαΐνη βάρους -31,03- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -19,4- γραμμαρίων,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

-4- κουτιά συσκευασίας κινητών τηλεφώνων,

Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και

το χρηματικό ποσό των -38.980- ευρώ.

