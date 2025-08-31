search
31.08.2025 13:42

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης – 48 συλλήψεις ανάμεσά τους αστυνομικοί και στρατιωτικοί

31.08.2025 13:42
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για πολυμελή οργάνωση τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιάσεις και ανάμεσά τους εμπλέκονται αστυνομικοί, αλλά και στρατιωτικοί.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ένας αστυνομικός, δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς και ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες είναι υπό εξέλιξη.

Σύμφωνα με το cretalive, το κυρίως βάρος της επιχείρησης εστιάζεται σε περιοχές του νομού Χανίων όπου μέσω των νόμιμων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αναφέρονται και πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία, επιχειρηματίες, ένστολοι αλλά και άτομα που έχουν ποινικό παρελθόν, σοβαρό ή λιγότερο βαρύ.

Η ενημέρωση από την ΕΛΑΣ

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

