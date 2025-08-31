Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Έπεσε νερό 4 μηνών στη Θεσπρωτία» – «120 τόνοι ανά στρέμμα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μία βιβλική καταιγίδα έπληξε χθες το Σάββατο 30/8 τη δυτική Ελλάδα με τον Γιώργο Τστραφύλλια να κάλει λόγο για νεροπομπή ίση με 4 μήνες, συγκεκριμένα στη Θεσπρωτία.
Ολόκληρη η ανάρτηση του:
«120 τόνους νερού ανά στρέμμα κατέγραψε ο δορυφόρος στην περιοχή της Θεσπρωτίας από την κακοκαιρία μέσα σε λίγες ώρες. Σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα που δέχεται το μήνα Αύγουστο η περιοχή.»
Διαβάστε επίσης:
Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης – 48 συλλήψεις ανάμεσά τους αστυνομικοί και στρατιωτικοί
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 28χρονης οδηγού χωρίς δίπλωμα μετά από τροχαίο
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 24χρονου που πέταξε μπουκάλι στον αγώνα Άρης – Παναιτωλικός
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.