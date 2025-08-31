Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Έπεσε νερό 4 μηνών στη Θεσπρωτία» – «120 τόνοι ανά στρέμμα»

Μία βιβλική καταιγίδα έπληξε χθες το Σάββατο 30/8 τη δυτική Ελλάδα με τον Γιώργο Τστραφύλλια να κάλει λόγο για νεροπομπή ίση με 4 μήνες, συγκεκριμένα στη Θεσπρωτία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του:

«120 τόνους νερού ανά στρέμμα κατέγραψε ο δορυφόρος στην περιοχή της Θεσπρωτίας από την κακοκαιρία μέσα σε λίγες ώρες. Σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα που δέχεται το μήνα Αύγουστο η περιοχή.»

