31.08.2025 11:28

Θρίλερ στο Αιγαίο: Κρατούμενος Τούρκος διακινητής έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης για να ξεφύγει – Έρευνες Λιμενικού και ΕΛΑΣ

31.08.2025 11:28
LIMENIKO

Λιμενικό και ΕΛΑΣ διεξάγουν έρευνες καθώς ένας Τούρκος κρατούμενος για παράνομη διακίνηση μεταναστών, έπεσε στη θάλασσα και αγνοείται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα, καθώς στο πλαίσιο μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των κρατουμένων από την Τουρκία εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Η ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

