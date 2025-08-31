Κοζάνη: Τροχαίο με νεκρό έναν νεαρό άνδρα

Ενας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα.

Αυτή τη φορά στη Κοζάνη ένας οδηγός κάτω των 30 ετών, σκοτώθηκε στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας, στο ύψος του αεροδρομίου, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε και έσπασε τις πλευρικές μπαριέρες και κατέληξε εκτός δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, ωστόσο ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός.

Διαβάστε επίσης:

Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη, συνελήφθη ο οδηγός

Πυρκαγιές στη ναυτιλία: Ανησυχητική αύξηση και νέες οδηγίες ασφαλείας

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες σήμερα και αύριο πριν αρχίσουν ξανά τα 40αρια