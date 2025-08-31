search
Κοζάνη: Τροχαίο με νεκρό έναν νεαρό άνδρα

EKAV

Ενας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα.

Αυτή τη φορά στη Κοζάνη ένας οδηγός κάτω των 30 ετών, σκοτώθηκε στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας, στο ύψος του αεροδρομίου, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε και έσπασε τις πλευρικές μπαριέρες και κατέληξε εκτός δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, ωστόσο ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός.

