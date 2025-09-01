Αγρίνιο: Φωτιά τώρα στην περιοχή Σκάλωμα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου.
Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Yπήρξε συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Διαβάστε επίσης
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου
Διάσωση 39 μεταναστών νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex
Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.