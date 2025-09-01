search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.09.2025 08:55

Αγρίνιο: Φωτιά τώρα στην περιοχή Σκάλωμα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

01.09.2025 08:55
Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου.

Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Yπήρξε συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

Διάσωση 39 μεταναστών νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex

Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka1
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

lord_oftherings
ΜΟΥΣΙΚΗ

The Lord of the Rings: Νέα διάκριση για το soundtrack της ταινίας

PASOK-LOBERDOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος

mitsotakis deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών στο «παρά δέκα» της ΔΕΘ

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

