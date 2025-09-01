Απόλυτος τρόμος για 23χρονη στα Χανιά: Ο σύντροφός της αποπειράθηκε να την πνίξει σε χωράφι και να την χτυπήσει με το αυτοκίνητο

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια 23 χρονη κοπέλα στον Πλατανά Χανίων, καθώς έπεσε θύμα άγριας ενδοοικογενειακής βίας στα χέρια του συντρόφου της.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9), όταν μετά από καβγά, την κλείδωσε στο σπίτι της, την έπιασε από τα μαλλιά και πήγε να τη χτυπήσει. Στη συνέχεια, μπήκαν στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς χωράφι.

Εκεί, ο 21χρονος άνδρας πήγε να την πνίξει πιάνοντάς την από τον λαιμό, ενώ αφαίρεσε και προσωπικά της αντικείμενα.

Στη συνέχεια, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει και κατευθύνθηκε προς το μέρος της επιχειρώντας να την χτυπήσει.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, και ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα με το zarpanews, ο άνδρας είχε κατηγορηθεί πάλι για ενδοοικογενειακή βία κατά της ίδιας κοπέλας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

Χανιά: Μέχρι και κληρικοί συμμετείχαν στο κύκλωμα που εξαρθώθηκε – Αναμένονται και νέες συλλήψεις

Αγρίνιο: Φωτιά τώρα στην περιοχή Σκάλωμα – Επιχειρούν εναέρια μέσα