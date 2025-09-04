search
04.09.2025 23:13

ΕΛ.ΑΣ για Νέο Κόσμο: Ζευγάρι οι δύο νεκροί, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογειακής βίας – Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο

04.09.2025 23:13
astynomia neos kosmos

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με τον 74χρονο άνδρα και την 88χρονη σύζυγο του που βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε προχωρημένη σήψη με τραύματα από πυροβόλο όπλο στο διαμέρισμα που διέμεναν στο Νέο Κόσμο.

Δίπλα στους νεκρούς βρέθηκαν δύο κάλυκες, αλλά και ένα πυροβόλο όπλο. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το ζευγάρι, αναφέρει το αρχηγείο της Αστυνομίας σε ανακοίνωση για την υπόθεση.

Οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Πέμπτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα δύο πτώματα ήταν σε αποσύνθεση. Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα, η οποία εντοπίστηκε μπρούμυτα σε κρεβάτι.

Ένοικοι της πολυκατοικίας ενημέρωσαν τον διαχειριστή ότι υπήρχε έντονη δυσοσμία και εκείνος με τη σειρά του ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα, εντόπισαν τους δύο νεκρούς.

«Απ’ ό,τι ξέρουμε στον τέταρτο όροφο έμενε ένα ζευγάρι. Ο κύριος ήταν γύρω στα 70, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός» δήλωσε γειτόνισσα.

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα.

Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» είπε ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους νεκρούς στον Νέο Κόσμο

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».

