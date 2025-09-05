Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας γύρω από την Ακρόπολη

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Τροχαία σήμερα, Παρασκευή (5/9), λόγω της διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλι Ακρόπολις».

Σύμφωνα με την Τροχαία θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00-11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

