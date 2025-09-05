search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 09:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 07:22

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας γύρω από την Ακρόπολη

05.09.2025 07:22
rali

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Τροχαία σήμερα, Παρασκευή (5/9), λόγω της διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλι Ακρόπολις».

Σύμφωνα με την Τροχαία θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00-11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛ.ΑΣ για Νέο Κόσμο: Ζευγάρι οι δύο νεκροί, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογειακής βίας – Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο

Καβάλα: Στην 59χρονη Βρετανή που πήγε για μπάνιο με τον σύζυγό της και εξαφανίστηκε ανήκει η σορός στο Φιδονήσι

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Διδυμότειχο δύο παιδιά – Εξετάζεται η κατανάλωση φυτοφαρμάκου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέες… σκοτούρες με τον εκλογικό νόμο

troxaio_egnatia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (video/photos)

BOFILIOU_NATASSA_ERT_STUDIO4
LIFESTYLE

Η Μποφίλιου «καρφώνει» τον Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό – «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε…»

ethniki_giannis_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Και τώρα, Ισραήλ – Η Εθνική πέρασε διά πυρός και σιδήρου την Ισπανία, η οποία δέχεται «πυρ ομαδόν»

giorgos-kalliakmanis-stavros-balaskas
MEDIA

Μπαλάσκας – Καλλιακμάνης: Τηλεόραση στον αστερισμό του «αστυνομικού αναλυτή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 09:37
kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέες… σκοτούρες με τον εκλογικό νόμο

troxaio_egnatia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (video/photos)

BOFILIOU_NATASSA_ERT_STUDIO4
LIFESTYLE

Η Μποφίλιου «καρφώνει» τον Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό – «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε…»

1 / 3