Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο της Hellenic Train στην Κωνσταντινουπόλεως

Δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφόρου Αθηνών, όταν πεζός παρασύρθηκε από τρένο της Hellenic Train και σκοτώθηκε.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που ήταν άστεγος, πήγε να διασχίσει τη σιδηροδρομική γραμμή και τον παρέσυρε το τρένο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον άνδρα από τη σιδηροδρομική γραμμή.
Το τρένο έχει ακινητοποιηθεί και η επιχείρηση απεγκλωβισμού συνεχίζεται.
