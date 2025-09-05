Μεταξουργείο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα σε πολυκατοικίες – Διασώθηκε ένα άτομο (video)

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9) σε κτίριο της οδού Ελευσινίων, στο Μεταξουργείο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχε ένα άτομο εγκλωβισμένο στον δεύτερο όροφο, το οποίο διασώθηκε.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ελευσίνιων στο δήμο Αθηναίων Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

Το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο όμως γειτνιάζει με κατοικημένες πολυκατοικίες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο γίνεται πλέον κανονικά.

