Μεταξουργείο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα σε πολυκατοικίες – Διασώθηκε ένα άτομο (video)

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9) σε κτίριο της οδού Ελευσινίων, στο Μεταξουργείο.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχε ένα άτομο εγκλωβισμένο στον δεύτερο όροφο, το οποίο διασώθηκε.
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ελευσίνιων στο δήμο Αθηναίων Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025
Το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο όμως γειτνιάζει με κατοικημένες πολυκατοικίες.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο γίνεται πλέον κανονικά.
