ΕΛΛΑΔΑ

05.09.2025 08:21

Μεταξουργείο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα σε πολυκατοικίες – Διασώθηκε ένα άτομο (video)

05.09.2025 08:21
metaxourgeio_fotia_new

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9) σε κτίριο της οδού Ελευσινίων, στο Μεταξουργείο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχε ένα άτομο εγκλωβισμένο στον δεύτερο όροφο, το οποίο διασώθηκε.

Το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο όμως γειτνιάζει με κατοικημένες πολυκατοικίες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο γίνεται πλέον κανονικά.

