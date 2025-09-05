Καρυστιανού: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο μετά το βεβιασμένο κλείσιμο της δικογραφίας – Οι  συγκινητικές αναρτήσεις 

Η Μαρία Καρυστιανού απευθύνει κάλεσμα προκειμένου να πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο (6/9).

Στην Αθήνα, συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 του Σαββάτου, στο Σύνταγμα. Υπενθυμίζεται ότι στις 19:30 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

«Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη…», γράφει στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

«Έτσι ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά… Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η δικαιοσύνη υποχρεούται να ερευνήσει. Χωρίς να μας απαντήσει 2,5 χρόνια μετά “τι έκαψε ζωντανά τα παιδιά μας;” και χωρίς έρευνα για το παράνομο φορτίο!

Έκλεισε λίγες ώρες πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους! Χωρίς να συμπεριλαμβάνουν το πόρισμα που μιλά για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες σε ακόμη 12 σημεία! Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε», αναφέρει στην συνεχίζει.

«6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Όλοι μαζί για το δικαίωμα στην αληθινή ζωή! Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη! Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια! Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο…», τονίζει ακόμα.

Η ανάρτηση και το κάλεσμά της προκάλεσαν μηνύματα συγκίνησης από συγγενείς άλλων θυμάτων που βρίσκονταν στο μοιραίο τρένο αλλά και απο απλούς πολίτε που έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους ενώ καλούν σε αντιστοιχες συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Αυτό το Σάββατο άλλοι θα μιλάνε με 6000 ΜΑΤ γύρω τους και άλλοι με χιλιάδες απλούς ανθρώπους γύρω τους. Ήρθε ο καιρός να διαλέξουμε πλευρά. #μετηΜαρία #Καρυστιανου #δεθ #Τέμπη pic.twitter.com/oBbQue5NVy September 5, 2025

