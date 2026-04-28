search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:59
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 14:50

«Verity»: Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Amazon MGM (photos/video)

credit: Amazon MGM Studios

Η Amazon MGM κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ «Verity», το οποίο βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover). Είναι το τέταρτο βιβλίο της συγγραφέως που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη μέσα σε δύο χρόνια. Οι τρεις προηγούμενες ταινίες που βασίστηκαν σε έργα της «It Ends With Us», «Reminders of Him» και «Regretting You», σημείωσαν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.

Πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) και ο Τζος Χάρτνετ (Josh Hartnett). Η ιστορία ακολουθεί «τη Lowen Ashleigh (Τζόνσον), μία ανερχόμενη συγγραφέα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δέχεται να ολοκληρώσει το τελευταίο βιβλίο της διάσημης Verity Crawford (Χάθαγουεϊ), η οποία μετά από ένα σοβαρό ατύχημα αδυνατεί να γράψει. Όταν η Lowen εγκαθίσταται στην κατοικία των Crawford για να εργαστεί, έρχεται κοντά με τον σύζυγό της Verity, Jeremy (Χάρτνετ). Σύντομα, ανακαλύπτει ένα ημιτελές, κρυφό χειρόγραφο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πνευματική κατάσταση της Verity».

Το σενάριο υπογράφει ο Νικ Αντόσκα (Nick Antosca) σε σκηνοθεσία του Μάικλ Σοουγουόλτερ (Michael Showalter), ο οποίος ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τη Χάθαγουεϊ μετά τη ρομαντική κομεντί «The Idea of You».

Το καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα (Ismael Cruz Córdova), Μάικλ Άμποτ Τζούνιορ (Michael Abbott Jr), Άσελ Σουάνγκο (Asel Swango) και Μπρέιντι Ουάγκνερ (Brady Wagner).

Το «Verity» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Variety, πριν από την πρεμιέρα του φιλμ η Amazon MGM θα κυκλοφορήσει το «The Sheep Detectives», το «Masters of the Universe» με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Γκάλιτζιν (Nicholas Galitzine), καθώς και το «How to Rob a Bank» από τον σκηνοθέτη του «John Wick», Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch).

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FAMELLOS_VOULI
ΚΟΣΜΟΣ

Φάμελλος: Κάλεσμα σε κοινή στάση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για Εξεταστική και ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου

680654317_1369514078545807_6755104846433707663_n
ΣΙΝΕΜΑ

«Verity»: Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Amazon MGM (photos/video)

sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση

ert_ktirio_new
MEDIA

ΕΡΤ: Επανεξετάζεται η επαναφορά ενημερωτικών στοιχείων στην ΕΡΤ1 προσεχώς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

efka-pirovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος: 89χρονος πυροβόλησε υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και μετά πήγε στη Λουκάρεως και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες

stelios loymakis 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόεδρος ΣΠΕΦ στο topontiki: «Απελπιστική η κατάσταση όσων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά - Ποιοι ευθύνονται, τι είναι εφικτό ν’ αλλάξει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:57
FAMELLOS_VOULI
ΚΟΣΜΟΣ

Φάμελλος: Κάλεσμα σε κοινή στάση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για Εξεταστική και ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου

680654317_1369514078545807_6755104846433707663_n
ΣΙΝΕΜΑ

«Verity»: Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Amazon MGM (photos/video)

1 / 3