«Verity»: Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Amazon MGM (photos/video)

Η Amazon MGM κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ «Verity», το οποίο βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover). Είναι το τέταρτο βιβλίο της συγγραφέως που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη μέσα σε δύο χρόνια. Οι τρεις προηγούμενες ταινίες που βασίστηκαν σε έργα της «It Ends With Us», «Reminders of Him» και «Regretting You», σημείωσαν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.

Πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) και ο Τζος Χάρτνετ (Josh Hartnett). Η ιστορία ακολουθεί «τη Lowen Ashleigh (Τζόνσον), μία ανερχόμενη συγγραφέα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δέχεται να ολοκληρώσει το τελευταίο βιβλίο της διάσημης Verity Crawford (Χάθαγουεϊ), η οποία μετά από ένα σοβαρό ατύχημα αδυνατεί να γράψει. Όταν η Lowen εγκαθίσταται στην κατοικία των Crawford για να εργαστεί, έρχεται κοντά με τον σύζυγό της Verity, Jeremy (Χάρτνετ). Σύντομα, ανακαλύπτει ένα ημιτελές, κρυφό χειρόγραφο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πνευματική κατάσταση της Verity».

Το σενάριο υπογράφει ο Νικ Αντόσκα (Nick Antosca) σε σκηνοθεσία του Μάικλ Σοουγουόλτερ (Michael Showalter), ο οποίος ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τη Χάθαγουεϊ μετά τη ρομαντική κομεντί «The Idea of You».

Το καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα (Ismael Cruz Córdova), Μάικλ Άμποτ Τζούνιορ (Michael Abbott Jr), Άσελ Σουάνγκο (Asel Swango) και Μπρέιντι Ουάγκνερ (Brady Wagner).

Το «Verity» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Variety, πριν από την πρεμιέρα του φιλμ η Amazon MGM θα κυκλοφορήσει το «The Sheep Detectives», το «Masters of the Universe» με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Γκάλιτζιν (Nicholas Galitzine), καθώς και το «How to Rob a Bank» από τον σκηνοθέτη του «John Wick», Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch).

Πρόωρη αυλαία για τη Megan Thee Stallion στο Μπρόντγουεϊ

Κάμερον Ντίαζ: Η ζωή της ως μητέρα και η επιστροφή στη μεγάλη οθόνη μετά από 10 χρόνια

Η ταινία «Michael» σπάει ρεκόρ στο box office παρά τις κακές κριτικές