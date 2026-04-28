ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:03
28.04.2026 09:53

Κάμερον Ντίαζ: Η ζωή της ως μητέρα και η επιστροφή στη μεγάλη οθόνη μετά από 10 χρόνια

diaz-new

Στο διάλειμμα που έκανε από την υποκριτική αναφέρθηκε η Κάμερον Ντιάζ, δηλώνοντας ευτυχής που κατάφερε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει τη δουλειά της, επισημαίνει.

Η Κάμερον, η οποία επέστρεψε στην υποκριτική πέρυσι έπειτα από αποχή μιας δεκαετίας, πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Κιάνου Ριβς στη νέα ταινία της Apple TV, Outcome.

«Το να μπορώ ακόμη να κάνω αυτό το πράγμα σε τόσο υψηλό επίπεδο, με ανθρώπους όπως ο Κιάνου Ριβς, είναι συναρπαστικό για μένα. Χαίρομαι που έκανα ένα διάλειμμα και μπόρεσα να επικεντρωθώ στην οικογένεια και σε ένα κομμάτι της ζωής μου που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, αλλά εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω. Είναι η καλύτερη δουλειά στον κόσμο» δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OK! Magazine.

Όσο για τη μητρότητα, είναι ό,τι καλυτερο της έχει συμβεί ποτέ, υπογραμμίζει.

Σημειώνεται ότι η 53χρονη ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν, έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: μια κόρη, την έξι ετών Ράντιξ, και έναν γιο, τον δίχρονο Κάρντιναλ.

google_news_icon

charlotte_foucteau_adv
diaititis-kitrini-karta
koinonikos_tourismos_new
Megan Thee Stallion–new
kosmimata_sutterstock
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
stelios loymakis 2
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
stegastika daneia 77- new
charlotte_foucteau_adv
diaititis-kitrini-karta
koinonikos_tourismos_new
