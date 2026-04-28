Κάμερον Ντίαζ: Η ζωή της ως μητέρα και η επιστροφή στη μεγάλη οθόνη μετά από 10 χρόνια

Στο διάλειμμα που έκανε από την υποκριτική αναφέρθηκε η Κάμερον Ντιάζ, δηλώνοντας ευτυχής που κατάφερε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει τη δουλειά της, επισημαίνει.

Η Κάμερον, η οποία επέστρεψε στην υποκριτική πέρυσι έπειτα από αποχή μιας δεκαετίας, πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Κιάνου Ριβς στη νέα ταινία της Apple TV, Outcome.

«Το να μπορώ ακόμη να κάνω αυτό το πράγμα σε τόσο υψηλό επίπεδο, με ανθρώπους όπως ο Κιάνου Ριβς, είναι συναρπαστικό για μένα. Χαίρομαι που έκανα ένα διάλειμμα και μπόρεσα να επικεντρωθώ στην οικογένεια και σε ένα κομμάτι της ζωής μου που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, αλλά εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω. Είναι η καλύτερη δουλειά στον κόσμο» δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OK! Magazine.

'I'm glad I took a break to focus on my family': Cameron Diaz reflects on her acting hiatus and having her first child aged 47 as she says 'I'm just trying to stay alive' https://t.co/X3fFMY6ytv — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 27, 2026

Όσο για τη μητρότητα, είναι ό,τι καλυτερο της έχει συμβεί ποτέ, υπογραμμίζει.

Σημειώνεται ότι η 53χρονη ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν, έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: μια κόρη, την έξι ετών Ράντιξ, και έναν γιο, τον δίχρονο Κάρντιναλ.

