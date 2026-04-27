Ντοκιμαντέρ του HBO εξερευνά την ιστορία και τον κόσμο των Zizians

Η HBO Documentary Films ξεκίνησε την παραγωγή ντοκιμαντέρ που εξερευνά τους Zizians, μια αινιγματική ομάδα νεαρών προγραμματιστών και επιστημόνων πληροφορικής, που συνδέεται με μια σειρά βίαιων εγκλημάτων στις ΗΠΑ μεταξύ 2022 και 2025.

Με βάση το ρεπορτάζ της Τέσα Στιούαρτ για το Rolling Stone, η άτιτλη ακόμη σειρά ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Μάθιου Γκάλκιν (One Night in Idaho, Murder in the Bayou) και παραγωγή της XTR σε συνεργασία με τη Rolling Stone Films, θα κάνει το ντεμπούτο της στο HBO και θα μεταδοθεί στο HBO Max. Η ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σύμφωνα με το HBO, η άτιτλη σειρά, θα εντοπίσει την προέλευση και την εξέλιξη της ομάδας, εξετάζοντας πώς σχηματίστηκε, λειτούργησε και προσέλκυσε την προσοχή για την ακραία ιδεολογία και τις βίαιες ενέργειες της «αίρεσης θανάτου», όπως έχει χαρακτηριστεί.

Θα εξερευνήσει την ασυνήθιστη προσέγγιση των Zizians όσον αφορά τις ανησυχίες για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τον ριζοσπαστικό βιγκανισμό και τις ευρύτερες πολιτισμικές και τεχνολογικές δυνάμεις που βοήθησαν στη διαμόρφωση της πορείας της.

