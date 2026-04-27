ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
27.04.2026 10:55

Ντοκιμαντέρ του HBO εξερευνά την ιστορία και τον κόσμο των Zizians

Η HBO Documentary Films ξεκίνησε την παραγωγή ντοκιμαντέρ που εξερευνά τους Zizians, μια αινιγματική ομάδα νεαρών προγραμματιστών και επιστημόνων πληροφορικής, που συνδέεται με μια σειρά βίαιων εγκλημάτων στις ΗΠΑ μεταξύ 2022 και 2025.

Με βάση το ρεπορτάζ της Τέσα Στιούαρτ για το Rolling Stone, η άτιτλη ακόμη σειρά ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Μάθιου Γκάλκιν (One Night in Idaho, Murder in the Bayou) και παραγωγή της XTR σε συνεργασία με τη Rolling Stone Films, θα κάνει το ντεμπούτο της στο HBO και θα μεταδοθεί στο HBO Max. Η ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σύμφωνα με το HBO, η άτιτλη σειρά, θα εντοπίσει την προέλευση και την εξέλιξη της ομάδας, εξετάζοντας πώς σχηματίστηκε, λειτούργησε και προσέλκυσε την προσοχή για την ακραία ιδεολογία και τις βίαιες ενέργειες της «αίρεσης θανάτου», όπως έχει χαρακτηριστεί.

Θα εξερευνήσει την ασυνήθιστη προσέγγιση των Zizians όσον αφορά τις ανησυχίες για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τον ριζοσπαστικό βιγκανισμό και τις ευρύτερες πολιτισμικές και τεχνολογικές δυνάμεις που βοήθησαν στη διαμόρφωση της πορείας της.

Διαβάστε επίσης:

Aστέρες του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros

Η Μπιενάλε της Βενετίας δεν θα βραβεύσει καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου

Πίτερ Μάρινκερ: Επιστροφή στη σκηνή για μια ζωντανή αναμέτρηση με τη μνήμη

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πώς το κινητό τηλέφωνο έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας από τα πυρά του ενόπλου (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

ΕΛΛΑΔΑ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργισμένος ο πατέρας της Μυρτώς με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων – «Ψεύτες και ελεεινοί»

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΚΑΛΧΑΣ

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

