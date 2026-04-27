ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 09:49
Η Μπιενάλε της Βενετίας δεν θα βραβεύσει καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου

Η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε της Βενετίας ανακοίνωσε ότι δεν θα απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η πενταμελής κριτική επιτροπή της Έκθεσης Τέχνης τόνισε ότι είναι αφοσιωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σε συνέχεια του οράματος που καθιέρωσε η Koyo Kouoh, η Ελβετο-Καμερουνέζα επιμελήτρια που διορίστηκε να ηγηθεί της έκδοσης του 2026 της Μπιενάλε πριν από τον θάνατό της πέρυσι και ως εκ τούτου θα απέχει από την εξέταση χωρών των οποίων οι ηγέτες κατηγορήθηκαν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Η κριτική επιτροπή είναι αρμόδια για την επιλογή των νικητών των βραβείων Χρυσού και Ασημένιου Λέοντα μεταξύ των 110 καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην εκδήλωση, η οποία ανοίγει στις 9 Μαΐου.

Στην ανακοίνωση δεν ανέφερονται χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, αλλά ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάρο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κριτική επιτροπή έστειλε επιστολή στο συμβούλιο του αποσαφηνίζοντας ότι δεν είναι σε θέση να απονείμουν βραβεία σε καλλιτέχνες των οποίων οι κυβερνήσεις βρίσκονται υπό έρευνα από το ΔΠΔ. Ο Μπρουνιάρο πρόσθεσε: «Είναι μια ανεξάρτητη επιλογή την οποία σεβόμαστε, όπως ακριβώς η Μπιενάλε είναι ανεξάρτητη στην επιλογή να έχει αυτά τα περίπτερα».

Το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εναντίον παιδιών στην Ουκρανία και για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Οι διοργανωτές της Μπιενάλε δέχονται πυρά επειδή επέτρεψαν στη Ρωσία να εγκαινιάσει περίπτερο στη Μπιενάλε, η οποία διαρκεί έως τις 22 Νοεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έστειλε επιστολή στους διοργανωτές λέγοντας ότι σχεδιάζει να τερματίσει ή να αναστείλει την επιχορήγηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την έκθεση λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας.

