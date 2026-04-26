Πίτερ Μάρινκερ: Επιστροφή στη σκηνή για μια ζωντανή αναμέτρηση με τη μνήμη

Νέα παραγωγή του εμβληματικού έργου του Σάμιουελ Μπέκετ, «Krapp’s Last Tape», πρόκειται να ανέβει στο θέατρο The Cockpit του Λονδίνου αργότερα φέτος, με πρωταγωνιστή έναν ηθοποιό που έχει διαγνωστεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο διάσημος μονόλογος γράφτηκε το 1958 και επικεντρώνεται σε έναν ηλικιωμένο άνδρα που ακούει τις ηχογραφήσεις του νεότερου εαυτού του την ημέρα των γενεθλίων. Τον ήρωα του Μπέκετ θα ενσαρκώσει ο 84χρονος Πίτερ Μάρινκερ (Peter Marinker).

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, «η παράσταση αποτελεί μια άμεση απάντηση στη διάγνωση του ηθοποιού. Η παραγωγή ενσωματώνει τη χρήση ακουστικών και υποστήριξης επί σκηνής όπου κρίνεται απαραίτητο, προσφέροντας μια μοναδική εξερεύνηση της μνήμης, των γηρατειών και της ατομικότητας, τόσο μέσα από το κείμενο όσο και μέσα από την ίδια την ερμηνεία».

Ο Μάρινκερ, διακεκριμένος ερμηνευτής των έργων του Μπέκετ, συνίδρυσε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 την «Ομάδα Γκοντό» με σκοπό την παρουσίαση του έργου του συγγραφέα «όπως ο ίδιος θα επιθυμούσε». Η νέα εκδοχή θα περιλαμβάνει ηχογραφήσεις του ηθοποιού από την πιο πρόσφατη αναμέτρηση με τον ρόλο, πριν από τρεις δεκαετίες.

«Στις μέρες μας χρησιμοποιούμε συσκευές για να θυμόμαστε πράγματα και τους εαυτούς μας. Ο Κραπ χρησιμοποιεί ένα μαγνητόφωνο για να θυμηθεί τα λόγια του νεότερου εαυτού του» σημείωσε ο Μάρινκερ.

«Πριν από μερικά χρόνια ανακάλυψα ότι πάσχω από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο εγκέφαλός μου με ταξιδεύει χρησιμοποιώντας περισσότερο τη δεξιά πλευρά, την πλευρά του ενστίκτου και του συναισθήματος, αντί της αριστερής που είναι της λογικής και της σκέψης. Στην κοινωνία μας κυριαρχεί η αριστερή πλευρά. Νιώθω ότι η υπερβολική εξάρτηση από αυτή μας οδηγεί ή στην περίπτωσή μου ή τα παιδιά και τα εγγόνια μου στον γκρεμό. Πλέον ανατρέχω στο παρελθόν μου για να βρω κάτι που θα με βοηθήσει στο παρόν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Whats On Stage, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβ Γουάιμπροου (Dave Wybrow) σε σκηνικά του Ντάνκαν Χέντερσον (Duncan Henderson).

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο θέατρο του Μέριλμπον στο κέντρο του Λονδίνου και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού ιδρύματος Alzheimer’s Society.

Όσλο: Ο Μουνκ συναντά τη σοκολάτα σε πρωτότυπη έκθεση με σπάνια έργα

Ο πόνος της «Μισής Πατρίδας»…

Συνεχίζονται οι θεατρικές πρεμιέρες



