Συνεχίζονται οι θεατρικές πρεμιέρες

Παρότι η χειμερινή θεατρική σεζόν θεωρητικά τελείωσε την Κυριακή των Βαΐων, πολλοί είναι ακόμα οι θίασοι που προγραμματίζουν – έστω και για μικρά διαστήματα – τις νέες παραστάσεις τους.

– Στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζεται η «Κουκλίτσα», έργο βασισμένο στο «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρία Πανουργιά. Παίζουν οι Άρης Αρμαγανίδης, Στέλλα Βογιατζάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, Δέσποινα Καραγιάννη, Μαρίνα Μάλλιου, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα, Κατερίνα Παπαδάκη, Φιντέλ Ταλαμπούκας.

– Στο Θέατρο 104 ο Χρήστος Πασσαλής παρουσιάζει το «Radio 1: Η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου», μετατρέποντας το θέατρο σε χώρο ζωντανής μετάδοσης, συλλογικής αγωνίας και προσωπικής εξομολόγησης. Παίζουν ο Χρήστος Πασσαλής και η Έλσα Λεκάκου. Τις συνεντεύξεις διαχειρίζονται ο Γιώργος Μητρόπουλος, η Μελίνα Βρεττού, ο Άγγελος Σκασίλας και ο Andrew Bale.

– «Οι Στρατηγικές του Έρωτα» του Τζορτζ Φάρκιουαρ (1707) ανεβαίνουν στο Θέατρο Θησείον σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη. Πρόκειται για μία τολμηρή κωμωδία παρεξηγήσεων, μεταμφιέσεων και ερωτικών παιχνιδιών. Παίζουν οι Τζίνη Παπαδοπούλου, Ιάσονας Παπαματθαίου, Τζωρτζίνα Λιώση, Θωμάς Βούλγαρης, Χριστίνα Ροκαδάκη, Τέλης Ζαχαράκης, Πάνος Μαλικούρτης.

– Στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά παρουσιάζεται η «Λεονάρντα» του Γιώργου Καλογερόπουλου. Πρόκειται για πρόσωπο υπαρκτό, που θεωρήθηκε η πρώτη γυναίκα serial killer στην Ευρώπη. Παίζουν οι Δημήτρης Γρηγοριάδης, Γιώργος Καλογερόπουλος, Βάσω Μανδύλη, Μαρία Μιχαηλίδου, Αιμιλία Ράπτη, Μαρίνα Σωκράτη, Εύη Τσακλάνου.

– Το έργο με τίτλο «Σιρόκος», εμπνευσμένο από το κείμενο της Λένας Κιτσοπούλου «Άουστρας ή Η Αγριάδα», που θίγει το μείζον πολιτικό θέμα της αθρόας άφιξης προσφύγων και μεταναστών, ανεβαίνει στο θέατρο Μπέλλος σε σκηνοθεσία Σταύρου Γιαννουλάδη. Παίζουν οι Δημήτρης Καστανιάς, Γιάννης Λατουσάκης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Σπύρος Μαραγκουδάκης.

– Το μουσικοθεατρικό έργο «Πρόσωπα στην άμμο» του Γιάννη Τσαμαντάκη παίζεται στο θέατρο ΕΛΕΡ σε δική του σκηνοθεσία. Παίρνουν μέρος η Λυδία Φωτοπούλου (που εμφανίζεται κινηματογραφημένη σε ρόλο εικονικής αφηγήτριας), ο Φοίβος Παπακώστας, η Μαρία Λατσίνου και ο Γιάννης Τσαμαντάκης. Συμμετέχουν τέσσερις μουσικοί.

– Στην πρώτη του σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαπαύλου αναμετριέται με το έργο τού Ρομπέρτο Ατάιντε «Δεσποινίς Μαργαρίτα» σε μια τολμηρή και σύγχρονη εκδοχή. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αλκμήνη.

«Blunded – Δήμητρες και Περσεφόνες» είναι ο τίτλος του έργου της Σοφιάνας Θεοφάνους, που παρουσιάζεται στον Χώρο Κάμιρος σε σκηνοθεσία Μαρίας Χανθοπουλίδου, με την Ευγενία Αποστόλου και την Ηλέκτρα Μπαρούτα. Ο Φώτης Σιώτας εναλλάξ με τον Δημήτρη Χατζηζήση ερμηνεύουν ποιήματα του Λόρκα, που τους στίχους απέδωσε η Μαρία Πρωτόπαππα. Η Μαριέλα Νέστορα δίνει σκηνική μορφή σε μια άηχη παρουσία, που ξεφεύγει από τα όρια του ρεαλισμού, κι όμως κατοικεί σε κάθε σπίτι.

Στις 28 Απριλίου το Fougaro Artcenter του Ναυπλίου υποδέχεται την Όλια Λαζαρίδου και τη νέα της παράσταση «Στο Θέατρο». Μια παράσταση για όλες τις ηλικίες, που μιλά για τη μαγεία και την τέχνη του θεάτρου με τρόπο βιωματικό και άμεσο. Παίζουν οι Σπύρος Δέτσικας, Μάνος Καρατζογιάννης και Λήδα Κουτσοδασκάλου.

– Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένη Καρέζη θα παρουσιάζεται το «Πολίτες β’ κατηγορίας» του Μπράιαν Φρίελ σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια.

