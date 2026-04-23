search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 12:03

Το Θέατρο Άλφα αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο

Το Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο ο οποίος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 97 ετών.

Ο σπουδαίος ηθοποιός απεβίωσε στο σπίτι του στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2026 με την κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιληναίου (διευθύντρια των μουσικών της ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας) να γνωστοποιεί τη θλιβερή είδηση μέσω μιας ανάρτησης στα social media, την ημέρα της αποτέφρωσής του (22/4).

Σημειώνεται ότι το 1970, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Ληναίος με τη σύζυγό του, Έλλη Φωτίου, δημιούργησαν το θίασο Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο Θέατρο Άλφα της Αθήνας, όπου παρουσίασαν περισσότερα από 40 ελληνικά και ξένα θεατρικά έργα, τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος. Το ζεύγος Ληναίος-Φωτίου διηύθυνε το θέατρο μέχρι την αποχώρηση τους από την ενεργό δράση το 2020.

H ανακοίνωση του Θεάτρου Άλφα Ληναίος-Φωτίου

«Το Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου, οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του αποχαιρετούν με θλίψη και ευγνωμοσύνη τον Στέφανο Ληναίο. Ο δικός μας “κύριος Στέφανος”, στη χώρα των αθανάτων πια, μας αφήνει σπουδαία θεατρική παρακαταθήκη, παράλληλα με την ενεργή πολιτική του παρουσία και τα παρεμβατικά κείμενα-άρθρα του. Θα τον θυμόμαστε και θα τον αγαπάμε.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην επί 63 χρόνια σύντροφό του, Έλλη Φωτίου, τα παιδιά και τα εγγόνια του».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

