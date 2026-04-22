ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 23:00
22.04.2026 21:14

«Απέδειξε ότι ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός» – Το αντίο της Φίνος Φιλμ στον Στέφανο Ληναίο

22.04.2026 21:14
Stefanos-Linaios

Με ένα βίντεο με σκηνές από τις ταινίες «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» και «Το Κλωτσοσκούφι» αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ τον Στέφανο Ληναίο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών. 

«Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες, “Ο Θησαυρός του Μακαρίτη” (1959) και “Το Κλωτσοσκούφι” (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός».

Η Φίνος Φιλμ εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην σύζυγο του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του.«Προσπάθησε να “νικάς” οποιονδήποτε αντίπαλο, χωρίς να τον “αγγίζεις”».

panagiotopoulos_0410_1460-820_new
venizelos
floridis
astynomia new
khamenei
benitez
dimitris_markopoulos_new
pliromi-kinito-karta
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
giakoumaki-234
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 22:53
panagiotopoulos_0410_1460-820_new
Τα «μαζεύει» ο Παναγιωτόπουλος και ξεκαθαρίζει: Ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ

venizelos
Φόρουμ Δελφών – Βενιζέλος: Πρέπει να επιδιώκουμε σταθερότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

floridis
Φόρουμ Δελφών – Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

