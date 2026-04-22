«Απέδειξε ότι ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός» – Το αντίο της Φίνος Φιλμ στον Στέφανο Ληναίο

Με ένα βίντεο με σκηνές από τις ταινίες «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» και «Το Κλωτσοσκούφι» αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ τον Στέφανο Ληναίο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

«Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες, “Ο Θησαυρός του Μακαρίτη” (1959) και “Το Κλωτσοσκούφι” (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός».

Η Φίνος Φιλμ εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην σύζυγο του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του.«Προσπάθησε να “νικάς” οποιονδήποτε αντίπαλο, χωρίς να τον “αγγίζεις”».

Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Ληναίος

«The Devil Wears Prada 2»: Αφαιρέθηκε σκηνή με τη Σίντνεϊ Σουίνι από το σίκουελ της ταινίας (Video)

«I Was A Stranger»: Omar Sy και Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης πρωταγωνιστούν σε μία συγκινητική ιστορία για το προσφυγικό (photos/videos)