«The Devil Wears Prada 2»: Αφαιρέθηκε σκηνή με τη Σίντνεϊ Σουίνι από το σίκουελ της ταινίας (Video)

Ένα πέρασμα της Σίντνεϊ Σουίνι στο σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», θα έβλεπαν οι θεατές, ωστόσο, η 28χρονη ηθοποιός δεν εμφανίζεται, τελικά, στο πολυσηζητημένο φιλμ.

Η Σουίνι είχε γυρίσει, συγκεκριμένα, μια σκηνή διάρκειας τριών περίπου λεπτών που προοριζόταν για την αρχή της ταινίας, όμως -όπως αποκάλυψε το Entertainment Weekly- κόπηκε από την τελική εκδοχή για λόγους δομής, καθώς «δεν λειτουργούσε» στο σύνολο της αφήγησης.

Η σκηνή εκτυλισσόταν στα γραφεία του οίκου Dior, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να υποδύεται τον εαυτό της, ζητώντας τη βοήθεια της Έμιλι Τσάρλτον, την οποία ενσαρκώνει η Έμιλι Μπλαντ.

Αν και η σκηνή δεν φαινόταν να λειτουργεί, οι συντελεστές της ταινίας δηλώνουν ευγνώμονες για τη συμμετοχή της Σουίνι, γεγονός που έκανε δύσκολη την απόφαση να αφαιρεθεί το απόσπασμα.

Sydney Sweeney's Cameo Has Been Cut From The Devil Wears Prada 2 https://t.co/fd9ikCdBmJ — HuffPost UK (@HuffPostUK) April 21, 2026

Η σκηνή κόπηκε για δημιουργικούς λόγους

Και ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τη δημοσιότητα τους τελευταίους 12 μήνες, το «Entertainment Weekly» υποστήριξε ότι αυτός δεν ήταν ο λόγος που η σκηνή της κόπηκε, επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή που απέδωσε την απόφαση σε «δημιουργική επιλογή».

Αυτή την περίοδο, η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίζεται στην τρίτη σεζόν του «Euphoria», η οποία έχει λάβει μάλλον χλιαρή υποδοχή από τους κριτικούς, με τις δικές της σκηνές ειδικά να δέχονται έντονη κριτική τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Διαβάστε επίσης:

