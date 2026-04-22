ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:37
22.04.2026 10:03

«The Devil Wears Prada 2»: Αφαιρέθηκε σκηνή με τη Σίντνεϊ Σουίνι από το σίκουελ της ταινίας (Video)

Ένα πέρασμα της Σίντνεϊ Σουίνι στο σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», θα έβλεπαν οι θεατές, ωστόσο, η 28χρονη ηθοποιός δεν εμφανίζεται, τελικά, στο πολυσηζητημένο φιλμ.

Η Σουίνι είχε γυρίσει, συγκεκριμένα, μια σκηνή διάρκειας τριών περίπου λεπτών που προοριζόταν για την αρχή της ταινίας, όμως -όπως αποκάλυψε το Entertainment Weekly- κόπηκε από την τελική εκδοχή για λόγους δομής, καθώς «δεν λειτουργούσε» στο σύνολο της αφήγησης. 

Η σκηνή εκτυλισσόταν στα γραφεία του οίκου Dior, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να υποδύεται τον εαυτό της, ζητώντας τη βοήθεια της Έμιλι Τσάρλτον, την οποία ενσαρκώνει η Έμιλι Μπλαντ. 

Αν και η σκηνή δεν φαινόταν να λειτουργεί, οι συντελεστές της ταινίας δηλώνουν ευγνώμονες για τη συμμετοχή της Σουίνι, γεγονός που έκανε δύσκολη την απόφαση να αφαιρεθεί το απόσπασμα.

Η σκηνή κόπηκε για δημιουργικούς λόγους

Και ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τη δημοσιότητα τους τελευταίους 12 μήνες, το «Entertainment Weekly» υποστήριξε ότι αυτός δεν ήταν ο λόγος που η σκηνή της κόπηκε, επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή που απέδωσε την απόφαση σε «δημιουργική επιλογή».

Αυτή την περίοδο, η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίζεται στην τρίτη σεζόν του «Euphoria», η οποία έχει λάβει μάλλον χλιαρή υποδοχή από τους κριτικούς, με τις δικές της σκηνές ειδικά να δέχονται έντονη κριτική τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

