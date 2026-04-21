ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 22:16
21.04.2026 20:30

«Hokum»: Η NEON κυκλοφόρησε το τελικό trailer της ταινίας τρόμου με τον Adam Scott (photos/videos)

Μετά την πολύ θετική υποδοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου SXSW, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της, η εταιρεία NEON κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ της ταινίας τρόμου «Hokum».

Πρωταγωνιστεί ο αμερικανός ηθοποιός Άνταμ Σκοτ (Adam Scott) μαζί με τους Πίτερ Κούναν (Peter Coonan), Ντέιβιντ Γουίλμοτ (David Wilmot), Όστιν Αμέλιο (Austin Amelio), Φλόρενς Όρντες (Florence Ordesh), Γουίλ Ο’Κόνελ (Will O’Connell) και Μάικλ Πάτρικ (Michael Patric).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον μοναχικό μυθιστοριογράφο Ohm Bauman (Σκοτ), ο οποίος αποσύρεται σε ένα απομακρυσμένο πανδοχείο στην ιρλανδική ύπαιθρο για να σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του. Εκεί, οι ιστορίες του προσωπικού για μια μάγισσα που στοιχειώνει τη σουίτα αρχίζουν να κυριεύουν το μυαλό του. Σύντομα, τρομακτικά οράματα και μια σοκαριστική εξαφάνιση τον παρασύρουν σε μια εφιαλτική αναμέτρηση με τα πιο σκοτεινά βιώματα του παρελθόντος του».

Το «Hokum» είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του ιρλανδού δημιουργού Ντάμιαν Μακάρθι (Damian McCarthy) ο οποίος στο παρελθόν σκηνοθέτησε τις ταινίες «Caveat» και «Oddity».

Την παραγωγή υπογράφουν μεταξύ άλλων, οι Ρόι Λι (Roy Lee), Στίβεν Σνάιντερ (Steven Schneider) και Ντέρεκ Ντοσί (Derek Dauchy). Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή των Cweature Features, Image Nation Abu Dhabi, Tailored Films και Spooky Pictures.

Σύμφωνα με το Τhe playlist, το «Hokum» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες την 1η Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

«Practical Magic 2»: Η μεγάλη επιστροφή των Nicole Kidman και Sandra Bullock ως αδελφές Owens στο πρώτο trailer του sequel (video)

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

Ο Τζον Πάουελ συνθέτει τη μουσική για την ταινία «Minions & Monsters»

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Μπουτάρη: Η διαδρομή του πηγή αισιοδοξίας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε

kaja kallas 65- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Να σέβεται η Τουρκία την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους

mousikoi thessaloniki prostimo – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σάλος με το πρόστιμο του Δήμου στους μουσικούς του δρόμου – «Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι κάνουμε κάτι εγκληματικό»

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Τρία… Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (20/4)

israeli_soldier_christ_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ποινή φυλάκισης ενός μήνα στον στρατιώτη που βανδάλισε άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

