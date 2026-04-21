«Hokum»: Η NEON κυκλοφόρησε το τελικό trailer της ταινίας τρόμου με τον Adam Scott (photos/videos)

Μετά την πολύ θετική υποδοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου SXSW, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της, η εταιρεία NEON κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ της ταινίας τρόμου «Hokum».

Πρωταγωνιστεί ο αμερικανός ηθοποιός Άνταμ Σκοτ (Adam Scott) μαζί με τους Πίτερ Κούναν (Peter Coonan), Ντέιβιντ Γουίλμοτ (David Wilmot), Όστιν Αμέλιο (Austin Amelio), Φλόρενς Όρντες (Florence Ordesh), Γουίλ Ο’Κόνελ (Will O’Connell) και Μάικλ Πάτρικ (Michael Patric).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον μοναχικό μυθιστοριογράφο Ohm Bauman (Σκοτ), ο οποίος αποσύρεται σε ένα απομακρυσμένο πανδοχείο στην ιρλανδική ύπαιθρο για να σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του. Εκεί, οι ιστορίες του προσωπικού για μια μάγισσα που στοιχειώνει τη σουίτα αρχίζουν να κυριεύουν το μυαλό του. Σύντομα, τρομακτικά οράματα και μια σοκαριστική εξαφάνιση τον παρασύρουν σε μια εφιαλτική αναμέτρηση με τα πιο σκοτεινά βιώματα του παρελθόντος του».

Το «Hokum» είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του ιρλανδού δημιουργού Ντάμιαν Μακάρθι (Damian McCarthy) ο οποίος στο παρελθόν σκηνοθέτησε τις ταινίες «Caveat» και «Oddity».

Την παραγωγή υπογράφουν μεταξύ άλλων, οι Ρόι Λι (Roy Lee), Στίβεν Σνάιντερ (Steven Schneider) και Ντέρεκ Ντοσί (Derek Dauchy). Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή των Cweature Features, Image Nation Abu Dhabi, Tailored Films και Spooky Pictures.

Σύμφωνα με το Τhe playlist, το «Hokum» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες την 1η Μαΐου.

