29.10.2025 12:59

Το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού» του Samuel Beckett στο Θέατρο Ιλίσια – Σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου

29.10.2025 12:59
parastasi3-new

Το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» του Samuel Beckett ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου, στο Θέατρο Ιλίσια και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς της νέας θεατρικής σεζόν.

Ο Μάκης Παπαδημητρίου συναντά επί σκηνής τον Γιώργο Χρυσοστόμου, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκοσμίου θεάτρου.

Η πρωτοφανής ζήτηση στην προπώληση, οδήγησε αρχικά σε προσθήκη δύο επιπλέον ημερών παραστάσεων, ωστόσο, χάρη στο αδιάκοπο ενδιαφέρον του κοινού, αναμένεται να σημειωθεί σύντομα εξάντληση όλων των εισιτηρίων μέχρι το τέλος της σεζόν στην Αθήνα.

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια είναι για τις παραστάσεις του Φεβρουαρίου 2026. Το «Τέλος του Παιχνιδιού» θα παίζεται στο Θέατρο Ιλίσια έως και τις 24 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια, από τις 6 Μαρτίου, θα μεταφερθεί στο Radio City στη Θεσσαλονίκη.

Το εντυπωσιακό σκηνικό μας μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ένα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του… ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει; Η σκηνοθετική προσέγγιση του Μάκη Παπαδημητρίου εστιάζει στον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του έργου: τέσσερις χαρακτήρες σε έναν ερειπωμένο κόσμο, που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις με λέξεις, βλέμματα, σιωπές. Σιωπές, οι οποίες – όπως όρισε ο ίδιος ο Beckett – τηρούνται ευλαβικά, όχι από τυπολατρία, αλλά γιατί μέσα τους κρύβονται όλα τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξης.

Στην παράσταση το κωμικό στοιχείο κυριαρχεί. Σημειώνει ο σκηνοθέτης σχετικά: «Και ναι, υπάρχει και χιούμορ. Πολλές φορές σκοτεινό, άλλες φορές υπόγειο, πάντα αιχμηρό. Ο Beckett δεν γελάει για να ξεχάσει — γελάει για να αντέξει. Κι εμείς προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτό το χιούμορ όπως του αξίζει: με ειλικρίνεια και μέτρο, χωρίς να προδώσουμε τη σιωπή του».

Το «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» αποτελεί μια καλλιτεχνική σύμπραξη δημιουργικών συντελεστών, όπου χορογραφία, μουσική, σκηνογραφία και φωτισμοί συντονίζονται με ακρίβεια, δημιουργώντας έναν κόσμο λιτό, ασφυκτικό και συνάμα βαθιά ποιητικό, όπου όσο κι αν όλα δείχνουν χαμένα, η ανάγκη να ειπωθεί κάτι και να ακουστεί κάτι, επιμένει.

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου
  • Μετάφραση: Κ. Σκαλιόρας
  • Κίνηση- Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεσίλ Μικρούτσικου 
  • Σκηνικά- Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
  • Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας

Παίζουν:

  • Χαμ: Μάκης Παπαδημητρίου
  • Κλοβ: Γιώργος Χρυσοστόμου
  • Ναγκ: Δημήτρης Ντάσκας
  • Νελ: Φραγκίσκη Μουστάκη

Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη στις 21:00.

