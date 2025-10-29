Θεατρική επιστροφή – ορόσημο για την Τίλντα Σουίντον

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton) ετοιμάζεται για μια θεατρική επιστροφή-ορόσημο.

Μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια απουσίας από τη σκηνή του θεάτρου Royal Court του Λονδίνου, το οποίο γιορτάζει τα 70 του χρόνια, η Βρετανίδα σταρ θα πρωταγωνιστήσει ξανά στο «Man to Man» του Γερμανού συγγραφέα Μάνφρεντ Κάργκε (Manfred Karge).

Η επανεμφάνιση της Σουίντον στο ρόλο μιας γυναίκας που υιοθετεί την ταυτότητα του νεκρού συζύγου της για να επιβιώσει είναι μία από τις δύο μεγάλες επιστροφές κατά τη διάρκεια της τρίτης σεζόν του καλλιτεχνικού διευθυντή Ντέιβιντ Μπερν (David Byrne) η οποία περιλαμβάνει και τον Γκάρι Όλντμαν (Gary Oldman) στο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ (Samuel Beckett), «Krapp’s Last Tape» που ανέβηκε για πρώτη φορά το 1958.

Ο Μπερν χαρακτήρισε το νέο πρόγραμμα ως «ένα πάρτι που θα διαρκέσει ένα χρόνο» γεμάτο «θεάματα, που μιλούν για το πού βρισκόμαστε τώρα και πού μπορεί να πάμε στη συνέχεια».

Η Σουίντον θα συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη της παραγωγής του 1988 Στίφεν ‘Ανγουιν (Stephen Unwin), με την παράσταση να ανοίγει αυλαία στη σκηνή του Jerwood Theatre Downstairs στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 πριν ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου 2026. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Berliner Ensemble του Βερολίνου πριν μεταφερθεί σε σκηνή της Νέας Υόρκης την άνοιξη του 2027.

Ο Όλντμαν επιστρέφει στη σκηνή του Royal Court, όπου κάποτε υπηρέτησε πιστά πρωταγωνιστώντας σε μια σειρά από έργα. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν πριν από 39 χρόνια, στο έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ (Caryl Churchill) «Serious Money».

Στο έργο του Μπέκετ το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Royal Court το 1958, με τον Πάτρικ ΜακΓκί (Patrick McGee) στον ομώνυμο ρόλο, ο ηθοποιός εκτός του πρωταγωνιστικού ρόλου θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο Jerwood Theatre Downstairs για τέσσερις εβδομάδες, ξεκινώντας στις 8 Μαΐου 2026.

Ερωτηθείς για τους προβληματισμούς σχετικά με το κάστινγκ διάσημων πρωταγωνιστών στο West End και αν οι επιλογές της Σουίντον και του Όλντμαν εντάσσονται σε αυτή την τάση, ο Μπερν είπε: «Στην πρώτη σεζόν [του Royal Court], ο Τζορτζ Ντεβάιν έπεισε την Πέγκι ‘Ασκροφτ να αναλάβει έναν ρόλο του Μπρεχτ, κάτι που ήταν μια τεράστια αλλαγή. Είχαμε τον Λόρενς Ολίβιε στο έργο «The Entertainer». Όταν ο Μαξ Γουόλ πρωταγωνίστησε στο «Ubu» με σκηνικά του Ντέιβιντ Χόκνεϊ ήταν ο μεγαλύτερος σταρ των μουσικών θεάτρων στον κόσμο».

Και συμπλήρωσε, μέσω Guardian: «Αυτό ήταν πάντα μέρος του ρόλου του Royal Court για τα νέα έργα…θέλουμε να είμαστε μία σκηνή που προσελκύει ταλέντα παγκόσμιας φήμης».

Διαβάστε επίσης:

«Στην Εξοχή»: Το πορτραίτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση, στο θέατρο Αποθήκη

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία

Bruce Springsteen: Σκέφτεται και δεύτερη ταινία για τη ζωή του μετά το «Deliver Me from Nowhere»