ΘΕΑΤΡΟ

29.10.2025 12:29

«Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ»: Το θεατρικό έργο της Σοφίας Φιλιππίδου επιστρέφει στο «Μαγαζάκι της Τ3χνης»

29.10.2025 12:29
parastasi1-new

Η Σοφία Φιλιππίδου, η ανήσυχη καλλιτέχνις που βάζει την προσωπική ποιητική της σφραγίδα στην τέχνη του θεάτρου, ανεβάζει ξανά το ολοκαίνουργιο έργο της «Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ» (που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του ‘25 από τις Εκδόσεις οδός Πανός του Γιώργου Χρονά) στον αυτοσχέδιο χώρο της, «Το μαγαζάκι της τ3χνης».

Η ίδια γράφει στο επίμετρο της έκδοσης για το έργο της:

«Μετά την πρώτη μου ποιητική συλλογή ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ της Σοφίας Φιλιππίδου, άρχισε να φουντώνει η παλιά επιθυμία να γράψω και να ολοκληρώσω ένα θεατρικό έργο.

Η φόρμα και τα ζητήματα που βάζει το θέατρο του Παραλόγου, το ερημικό τοπίο στις “Ευτυχισμένες μέρες” του Μπέκετ, η απελπισία, η έννοια του τίποτα αλλά και του αναμενόμενου Γκοντό, που δεν έρχεται, στο (Περιμένοντας τον Γκοντό) πάντοτε διέγειρε την φαντασία μου. Σκέφτηκα λοιπόν να βάλω δυο τύπους να το σκάνε από τα φώτα της πόλης (από τον φόβο ενός ακραίου κινήματος «εξολοθρευτών» ιδιαιτεροτήτων) και να καταφεύγουν σ’ ένα καμένο δάσος. Το μόνο που ήξερα όταν συνέλαβα την ιδέα ήταν ότι δεν θα περίμεναν κανένα. Αυτή ήταν, ας πούμε, η μικρή μου διαφωνία με τον νομπελίστα συγγραφέα. Όλα τα άλλα ήρθαν αργά και βασανιστικά με πολύ διάβασμα και πολύ γράψιμο (από τον Μάιο του 2024 -μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 που τελείωσα).

Οι ήρωες μου, πότε κρυμμένοι στην κουφάλα ενός δέντρου και πότε φανερά: ακούν και βλέπουν αποκαλυπτικά μυστικά των διερχομένων, ζουν οι ίδιοι σε μια άλλη σκοτεινή-υποσυνείδητη πραγματικότητα, συνομιλούν με όντα της φαντασίας και του ονείρου, ενώνονται με την φύση, ταξιδεύουν μπρος πίσω στον χρόνο …γίνονται μάρτυρες φόνων, θάβουν πτώματα…

Μέσα σ’ αυτήν την ποιητική αναρχία και για να περάσουν την ώρα τους, αποφασίζουν να παίξουν θέατρο και να αποδομήσουν το “Περιμένοντας τον Γκοντό”. Στην αυτοσχέδια παράσταση εμφανίζεται από παρεξήγηση ο Γκοντό, ως ρόλος που σπάει την σύμβαση του αναμενόμενου. Το φάντασμα του Μπέκετ δεν μπορεί να αντέξει την προδοσία, η δράση κορυφώνεται με σατιρικούς μονολόγους και τραγούδια ενώ το ίδιο το έργο οδηγείται σε θεατρικό αδιέξοδο, το οποίο λύνει, προσφέροντας ένα κλεμμένο κλασικό φινάλε, ένας από μηχανής βρικόλακας, μακρινός απόγονος μια μεγάλης μυθικής θεατρίνας».

Παίζουν: Μάριος Καλογεράκης, Παναγιώτης Καλούδης, Αποστόλης Κεπεσίδης, Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Λάμπρος Πρέντζας, Ασημένη Τούντα, Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός, Ειρήνη Τσώλη, Ευτυχία Φραντζεσκάκη, Νίνα Φωτιάδου

  • Πρεμιέρα: Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ώρα: 18.00
  • Παραστάσεις: Κυριακή στις 18.00, Δευτέρα στις 21.00

 Ελεύθερη είσοδος με προαιρετική συνεισφορά

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο



