Ο πόνος της «Μισής Πατρίδας»…

Με αφορμή την παράσταση «Μισή Πατρίδα», που θα παίζεται στον Μικρό Κεραμεικό από τις 9 Μαΐου, κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα, θέλω να μιλήσω σήμερα για μια αθόρυβη και δημιουργική σκηνοθέτρια, ηθοποιό, συγγραφέα και, κυρίως, δασκάλα του θεάτρου, τη Φίλια Δενδρινού, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί.

Το έργο. Η προσωπική αφήγηση της λουτράρισσας των χαμάμ της Σμύρνης συναντά στιγμές και γεγονότα από τον διωγμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το κείμενο της παράστασης βασίστηκε στην ιδέα του βιβλίου τής Κώστιας Κοντολέων με τίτλο «Σιγανά πατώ τη γη» (εκδ. Έναστρον, 2017) και σε μαρτυρίες γυναικών που έζησαν την καταστροφή της Σμύρνης, από το αρχείο του ΕΛΙΑ.

Λέει η σκηνοθέτρια. «Υπάρχουν ιστορίες που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Ζουν μέσα στο σώμα, στη μνήμη, στη φωνή. Η ‘‘Μισή Πατρίδα’’ είναι ένα ταξίδι πίσω στη Σμύρνη. Μέσα από την προσωπική αφήγηση μιας λουτράρισσας των χαμάμ, ξεδιπλώνεται ο κόσμος των γυναικών που έζησαν τον ξεριζωμό, την απώλεια και τη δύναμη της επιβίωσης».

Και θέατρο για παιδιά. Για την ενασχόλησή της με το θέατρο για παιδιά, μας λέει η κυρία Δενδρινού: «Το θέατρο στο σχολείο, όπως και η προετοιμασία μιας παράστασης, πρέπει να ωθεί το παιδί να ζήσει για λίγο μέσα σε εκείνο το μικρό σύμπαν που η τέχνη μας αποκαλύπτει. Τι όμορφο να βγαίνεις από το σχολείο παίρνοντας μαζί σου εικόνες ενός πιθανού κόσμου, ενός απώτερου κόσμου, εκείνου μες στον οποίο ταξίδεψες και είδες κάτι που δεν υπήρχε, κι όμως ήταν πάντα εκεί».

Από τις εκδόσεις Σοκόλη, στη σειρά Παιδικό Θέατρο, κυκλοφορούν τα βιβλία της «Με τα Παραμύθια των Γκριμ» (2018), «Ο Ραφτάκος και η Κόρη των Παραμυθιών» (2022), που έλαβε Κρατικό Έπαινο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά 2020 (ΥΠΠΟ), «Το Αηδόνι» (2024) – θεατρική διασκευή του γνωστού παραμυθιού του Χ.Κ. Άντερσεν γνωστό και ως «Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Κίνας».

Η Φίλια Δενδρινού είναι ηθοποιός και θεατρολόγος. Σπούδασε θέατρο στην Ελλάδα και τη Γαλλία και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος M.Α. Theatre-Drama and Performing Arts (London, Middlesex University). Ως θεατρολόγος και ηθοποιός, έχει διδάξει θέατρο σε παιδιά και εφήβους, σε Δραματικές Σχολές, αλλά και στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΚΠΑ και Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

INFO

Κείμενο: Φίλια Δενδρινού, Κώστια Κοντολέων. Ερμηνεία – Σκηνοθεσία: Φίλια Δενδρινού. Μουσική επιμέλεια: Βασίλης Κωνσταντουλάκης. Κοστούμι: Ευτυχία Παναγοπούλου. Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/…/mikros-kerameikos…/…

