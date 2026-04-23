«Ήμερη»: H αριστουργηματική νουβέλα του Φιόντορ Μιχάηλοβιτς Ντοστογιέφσκι στο Θέατρο Πορεία

Μια παράσταση που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς τον χειμώνα που πέρασε στο θέατρο Θησείον, επανέρχεται ανανεωμένη από 8 Μαΐου και για 15 παραστάσεις στο θέατρο Πορεία.

Πρόκειται για μια εξαιρετική διασκευή της αριστουργηματικής νουβέλας του Ντοστογιέφσκι «Ήμερη» με τον υπότιτλο «Η Ανατομία μιας Πτώσης».

Οι μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές, που θα γίνουν για την προσαρμογή της παράστασης στον νέο σκηνικό χώρο, θα προσφέρουν στους θεατές του θεάτρου Πορεία μια ανανεωμένη εκδοχή, καθώς μάλιστα το ρόλο του συζύγου-ενεχυροδανειστή θα επωμιστεί ο σκηνοθέτης και δραματουργός της παράστασης Γιάννης Νταλιάνης.

Ήμερη, η Ιώβη Φραγκάτου που μας πρόσφερε μια από τις ξεχωριστές γυναικείες ερμηνείες της χρονιάς καθώς και η Δήμητρα Σταύρου, ο Γιώργος Κορομπίλης και στην φωνή του ανακριτή ο Δημήτρης Πιατάς.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα» αναφέρει ο Γιάννης Νταλιάνης «που μια παράσταση που αγαπήσαμε και αγαπήθηκε θα παρουσιαστεί τώρα σε ένα από τα ομορφότερα θέατρα της Αθήνας. Με το θέατρο Πορεία με συνδέουν πολλά καθώς έχω ερμηνεύσει εδώ σημαντικούς ρόλους σε σκηνοθεσίες του Δημήτρη Τάρλοου. Εδώ έκανα και το θεατρικό μου ντεμπούτο, μαθητής ακόμα της δραματικής σχολής, στις πρόβες για τον Τίμωνα τον Αθηναίο, που παίχθηκε στο Ηρώδειο με τον Δημήτρη Χορν. Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να καταθέσω κάτι πολύ προσωπικό, μέσα από τον συγκλονιστικό αυτόν ήρωα του Ντοστογιέφσκι».

Η παράσταση διατηρεί τη μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογιέφσκι, ενώ συνομιλεί με το σήμερα – με έναν κόσμο που συνεχίζει να εγκλωβίζει, να απομονώνει, να τιμωρεί. Ο έρωτας μετατρέπεται σε πράξη εξουσίας, η αγάπη σε εμμονή, και η λύτρωση σε αδιέξοδο.

Το έργο

Ένας άντρας, θύμα μιας ανυπόστατης συκοφαντίας, αποτραβιέται από την κοινωνία και ανοίγει ένα ενεχυροδανειστήριο. Εκεί, μέσα στην ψυχρή του μοναξιά, γνωρίζει μια νεαρή ορφανή κοπέλα – ένα πλάσμα αθώο και ανεξάρτητο, που παλεύει να επιβιώσει. Της προτείνει να παντρευτούν, εκείνη δέχεται, αλλά ο γάμος τους μετατρέπεται σε έναν λαβύρινθο φόβου και αμοιβαίας αδυναμίας. Η σιωπή της γίνεται καθρέφτης της δικής του ενοχής. Η πτώση – αναπόφευκτη.

«…Για την αγάπη της ήμουνα σίγουρος από τότε. Αφού όποτε γύριζα σπίτι ριχνόταν σαν παιδί στην αγκαλιά μου! Άρα με αγαπούσε. Ή μάλλον ήθελε να με αγαπήσει. Προσπαθούσε. Ενώ εγώ ήμουν γι’ αυτήν ένα αίνιγμα. Κι’ αυτό ακριβώς ήταν το σχέδιο! Να αποτελώ γι’ αυτήν ένα αίνιγμα! Όχι για πάντα. Μέχρι να φτάσω τον στόχο μου. Τις 30.000 ρούβλια. Και τότε θα της έδειχνα όλη μου την αγάπη. Και μάλιστα με τόκο!…»

Σημείωμα του σκηνοθέτη και δραματουργού Γιάννη Νταλιάνη

Τον Ντοστογιέφσκι τον απασχολούσαν ιδιαίτερα οι συχνές αυτοκτονίες γυναικών. Οραματιζόταν τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας στην μελλοντική κοινωνία, καθώς και της νεολαίας. Για την Ήμερη όμως διάλεξε μια – δραματικά δυνατή βέβαια -σιωπή. Ο άντρας μονολογεί. Ευφυέστατο εύρημα καθώς παραληρώντας αυτοαναιρείται! Προχωρώντας στην θεατρική διασκευή της Ήμερης και δίνοντάς της τον υπότιτλο “Η Ανατομία μιας Πτώσης”, αποφάσισα να πάρει τον λόγο και η γυναίκα. Να διεκδικήσει την σκυτάλη της αφήγησης και μέσα από αυτήν, καθώς και μέσα από αιφνιδιαστικά σπαρακτικές διαλογικές σκηνές, (όπως ακριβώς τις περιγράφει άλλωστε ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι), να δώσει τις δικές της απαντήσεις στα ερωτήματα του συζύγου. Απαντήσεις που αυτός δεν θα τις ακούσει, όπως και δεν την άκουσε ποτέ… Παρ’ όλα αυτά πάνω στα λογικά ξεσπάσματα του ενοχικού παραληρήματός του, ο άντρας θα αγγίξει μεγάλες αλήθειες. Ο ενεχυροδανειστής – Ντοστογιέφσκι, ανακτώντας κάτι από την νεανική του επαναστατικότητα (πριν την εικονική του εκτέλεση και τα 4 χρόνια στα κάτεργα) θα καταδικάσει την ασυδοσία της μοναρχίας αλλά και την αλαζονεία κάθε μορφής εξουσίας. Πάνω από όλα όμως, ακολουθώντας το πνεύμα του συγγραφέα, αυτό που θέλουμε να μείνει, είναι η αίσθηση μιας κωμικοτραγικής μοναξιάς όλων των ηρώων, ικανής να μας συγκινήσει κ ίσως να μας αποκαλύψει την ανάγκη μιας ουσιαστικής ανθρώπινης συνύπαρξης…

Ταυτότητα Παράστασης

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Νταλιάνης

Σκηνικά: Νατάσσα Τσιντικίδη

Κοστούμια: Ιώβη Φραγκάτου

Φωτισμοί: Χάρης Δάλλας

Μουσική: Ορέστης Ντάντος

Χορογραφία-Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος

Διανομή

Ενεχυροδανειστής: Γιάννης Νταλιάνης

Ήμερη: Ιώβη Φραγκάτου

Λουκέρια: Δήμητρα Σταύρου

Εφημόβιτς: Γιώργος Κορομπίλης

Ανακριτής: η φωνή του Δημήτρη Πιατά

