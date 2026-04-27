ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:05
ΣΙΝΕΜΑ

27.04.2026 10:28

Aστέρες του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros

27.04.2026 10:28
Αστέρες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Μπεν Στίλερ, Μαρκ Ράφαλο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αντιτάσσονται στην επικείμενη συγχώνευση της Paramount και της Warner Bros.

Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον των Warner Bros. Studios διεξάγονται τους τελευταίους μήνες, με το Netflix σε κάποιο σημείο να είχε θεωρηθεί ότι θα επικρατήσει. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο, η εταιρεία streaming αποσύρθηκε από την προσφορά, αφήνοντας ελεύθερο τον δρόμο για την Paramount Skydance να αποκτήσει το μεγάλο στούντιο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι μέτοχοι της Warner Bros. Discovery ενέκριναν την εξαγορά ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει της οποίας η Paramount Skydance, με την υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Λάρι Έλισον και του γιου του Ντέιβιντ, θα αναλάβουν τον έλεγχο όλων των κινηματογραφικών σειρών και καναλιών της Warner Bros., συμπεριλαμβανομένων των Harry Potter, Game Of Thrones, HBO, CNN, DC Universe και The Lord Of The Rings.

Η συμφωνία χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Όμως μια σειρά από μεγάλα ονόματα σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης, επικαλούμενοι τον κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας και την πιθανότητα ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για τους θεατές και σε μείωση του αριθμού των έργων που θα λάβουν το πράσινο φως

Πάνω από 4.000 ηθοποιοί και σκηνοθέτες έχουν υπογράψει την επιστολή, μεταξύ άλλων οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιν Φόντα, Έντουαρντ Νόρτον, Μπεν Στίλερ, Ντέιβιντ Φίντσερ, Ντενί Βιλνέβ, Μπράιαν Κράστον.

Σε σχόλιό του σε ανάρτηση του Μαρκ Ράφαλο ο Μπεν Στίλερ σημείωσε: «H συρρίκνωση των επιλογών έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ευκαιρίες για νέες φωνές και ποικίλες απόψεις». «Η συγχώνευση μόνο θα χειροτερέψει την κατάσταση» εκτίμησε.

Διαβάστε επίσης:

Η Μπιενάλε της Βενετίας δεν θα βραβεύσει καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου

Πίτερ Μάρινκερ: Επιστροφή στη σκηνή για μια ζωντανή αναμέτρηση με τη μνήμη

Όσλο: Ο Μουνκ συναντά τη σοκολάτα σε πρωτότυπη έκθεση με σπάνια έργα

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

Κεφαλονιά: Οργισμένος ο πατέρας της Μυρτώς με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων – «Ψεύτες και ελεεινοί»

Τα καλύτερα κανάλια στο YouTube για… γάτες (και η εξήγηση της επιστήμης γιατί τους αρέσουν)

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:05
VIOLANTA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

eirini_mourtzoukou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

mitsos-eftichismeni-mazi-new
LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

1 / 3